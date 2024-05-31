Кристина Орбакайте: новости 31 мая, провал в Монако, послание Пугачевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте после провала в Монако получила музыкальное послание от матери Аллы Пугачевой. Какие последние новости о певице?

Что за послание получила Орбакайте

Народная артистка СССР Алла Пугачева перевыпустила трек «Не высовывайся, дочка». Первоначально композиция вышла в 2012 году. Автором текста выступила красноярская писательница Нина Алексеенко. С чем связано решение перевыпустить дорожку, неизвестно.

В треке звучит просьба матери к дочери «не высовываться и посидеть в уголочке». Лирическая героиня заверяет наследницу, что та лишится последнего, если не последует ее совету. Дочь в свою очередь «отвечает», что не может «отсиживаться в скорлупе».

«Не высовывайся, дочка, посиди-ка в уголочке, в уголочке — не кусают, в уголочке — не клюют. И моральные уроды в душу нагло не плюют. Не высовывайся, дочка», — поет Пугачева.

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов полагает, что Примадонна перевыпустила старый трек, рекомендуя дочери сидеть тихо в России. В разговоре с порталом «Страсти» он заявил, что Пугачева намекнула дочери на необходимость молчания и о судьбе матери, и о себе самой.

«Безусловно, она дала понять прямым текстом своей дочери Кристиночке, чтобы она сейчас сидела тихо и не высовывалась, даже в будущем не проводила какие-то концерты. Это прямое послание для Кристины Орбакайте, чтобы она сидела тихо в России и не транслировала определенные моменты, ничего не говорила, не сдавала свою маму, свою семью и даже, возможно, не выступала на территории Российской Федерации», — заявил Дворцов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Что случилось с Орбакайте в Монако

Несколько дней назад Орбакайте выступила в одном из кафе в Монако. Артистка исполняла свои хиты в местном кафе на частном мероприятии. Во время исполнения хита «Просто любить тебя», как пишут СМИ, Орбакайте пела мимо нот и срывалась на крик.

Подписчики Telegram-канала «Диана Сплетни Live», где было опубликовано видео выступления, выразили свое недовольство качеством исполнения хита Орбакайте. Пользователи обратили внимание, что Орбакайте очень сложно петь вживую, без студийной обработки, и некоторые считают, что ее вокал больше похож на крик.

Продюсер Павел Рудченко в беседе с порталом «Страсти» объяснил провальное выступление Орбакайте плохим оборудованием. По его словам, артистке поставили «какой-то минимальный комплект».

«Кристина Орбакайте, видно, что поет на износ. То есть ей некомфортно, она себя плохо слышит. Вот она кричит в микрофон. <...> Видимо, она согласилась ради хорошего гонорара на такие условия и сразу же поймала определенную волну хейта. Она работает как и всегда, но исходя из вот этих технических сложностей на данной площадке, еще раз повторюсь, она не подготовлена для подобного выступления», — пояснил Рудченко.

Это не первый скандал, связанный с выступлениями артистки. Весной 2024 года несколько концертов певицы в России были отменены, однако 4 марта артистка все же выступила в Санкт-Петербурге. Следующий инцидент, в котором оказалась замешана певица, связан с ее выступлением в американском клубе Level. Орбакайте должна была стать специальным гостем заведения, из-за чего цены на входные билеты взлетели. Возмущенные этим фактом посетители Level начали массово отменять бронирование столиков прямо накануне мероприятия. Сама же Орбакайте вскоре улетела из США на отдых во Францию.

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