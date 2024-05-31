«Время ничего не лечит»: куда пропала Диана Гурцкая после смерти мужа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Диана Гурцкая

Народная артистка России Диана Гурцкая в мае прошлого года потеряла супруга. После этого певица редко появляется на светских мероприятиях и почти не дает интервью. Как она живет сейчас, чем занимается?

Что известно о смерти Кучеренко

Певица была замужем за заместителем министра науки и высшего образования РФ Петром Кучеренко. Политика не стало 21 мая 2023 года. Он умер на борту самолета, летящего рейсом Куба — Россия. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Минеральных Водах, но спасти 45-летнего мужчину не удалось.

«Пете стало плохо в самолете. Самолет посадили в Минеральных Водах, но уже было поздно. Не успели его спасти. Врачи сказали, что у Пети была сердечная недостаточность. <...> Я понимаю, осознаю, как я по нему скучаю. Скучаю до хрипоты, до боли в душе. Это невероятная тоска, которая сейчас меня душит», — рассказала Гурцкая в интервью Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека».

Вместе пара прожила 18 лет. В 2007 году у Гурцкаи и Кучеренко родился сын Константин. 17-летний наследник поддерживает мать. Он призвал ценить своих родных и каждый момент, проведенный с ними, и прямо сейчас сказать им о своей любви.

«Жизнь жестокая штука. Никто не знает, что может произойти», — сказал Константин в интервью «Судьбе человека».

В недавнем интервью певица призналась, что очень тяжело переживает смерть супруга и скучает по нему, хотя со дня трагедии минул год. Она также очень жалеет, что не была рядом с мужем в последние минуты. Говоря о характере Кучеренко, она рассказала, что супруг был очень жизнерадостным человеком, который любил веселить окружающих.

«Говорят, что время лечит. Это высказывание банально. Время ничего не лечит. Оно просто учит жить без него», — считает знаменитость.

3 мая Гурцкая в своих социальных сетях поздравила покойного мужа с днем рождения, опубликовав его последний снимок, сделанный за две с половиной недели до смерти. Артистка призналась, что не могла представить, как будет отмечать этот праздник без Кучеренко. Она добавила, что сильно скучает и продолжает любить мужа.

«Сегодня твой день. Никогда не могла представить, что буду встречать его без тебя. Год назад, когда мы делали это фото, казалось, что счастливей нас нет никого. Судьба и небо решили иначе — и сегодня нет таких слов, которые бы смогли выразить, как мне тебя не хватает. Очень скучаю и очень люблю», — написала в публикации певица.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Диана Гурцкая и Петр Кучеренко

Чем Гурцкая занимается сейчас

После смерти супруга певица не дает концерты и практически не появляется на светских мероприятиях. Ее ближайшие выступления не запланированы.

Артистка рассказывала NEWS.ru, что сосредоточилась на общественной деятельности и работе в собственном творческом центре для людей с ограниченными возможностями. Она объяснила, что погружение в сферу, где можно быть максимально полезным, помогает справиться с грустными мыслями.

«Мы больше должны говорить о том, какие талантливые люди с инвалидностью — ученые, преподаватели, изобретатели, как они любят профессию, которую выбрали. Приводить больше таких положительных примеров», — сообщила Гурцкая.

Речь идет в том числе о ГБУ ЦСИ Дианы Гурцкаи. Это флагманский центр социальной интеграции города Москвы, созданный департаментом труда и социальной защиты населения столицы при личном участии артистки в 2018 году. 23 мая артистка вместе с воспитанниками центра приняла участие в концерте студий.

«Полгода упорной работы, репетиций — и вот мы вместе покоряем новые творческие высоты, но я уверена, дальше — больше», — подписала Гурцкая фотографию с мероприятия.

Читайте также:

Куда исчез Андрей Державин после хита «Не плачь, Алиса» и «Машины времени»

«Была светящимся человеком»: какой запомнили Анастасию Заворотнюк коллеги

Последние новости шоу-бизнеса 31 мая: Ивлеева, Ургант, SHAMAN, Заворотнюк