Кто из российских знаменитостей потерял родственников в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диана Гурцкая

Актер Кирилл Сафонов в соцсетях сообщил о смерти своего тяжелобольного племянника Никиты. Звезда не раскрыл подробности случившегося, однако отметил, что похороны состоятся сегодня, 7 августа, на Ашкелонском кладбище в Израиле. Что известно о племяннике артиста и почему он скончался?

Что стало причиной смерти племянника Кирилла Сафонова

Артист сообщил о смерти родственника в микроблоге. Он опубликовал снимок племянника в инвалидной коляске. В кадре голову молодого человека поддерживает специальная конструкция, а из горла торчит трубка.

«Никитушки больше нет с нами. Похороны состоятся завтра, 7 августа, в 13:00 на Ашкелонском кладбище», — написал Сафонов.

Никита являлся сыном сестры актера. Ни диагноз, ни причину смерти родственника Сафонов не уточнил. Поклонники в комментариях выразили соболезнования знаменитости. Некоторые предположили, что молодой человек умер от бокового амиотрофического склероза.

«Похоже на боковой амиотрофический склероз. Человек очень быстро сгорает. Мой родственник от такого страдал. Это неизлечимо. Больной понимает все, что с ним происходит. Жуткие боли», — написал подписчик.

В 2018 году Сафонов вместе с женой, певицей Александрой Савельевой, посещал свадьбу Никиты. Он женился на девушке по имени Татьяна. Торжество проходило в Израиле.

Что такое боковой амиотрофический склероз и чем он опасен

Боковой амиотрофический склероз (БАС) — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы. Оно развивается под воздействием нескольких факторов, которые вызывают полное разрушение и гибель периферических и центральных двигательных нейронов. Сначала у больного развивается клиника паралича, затем наступает атрофия мышцы. В патологический процесс постепенно вовлекается одна группа мышц за другой. Когда поражаются диафрагмальные мышцы, пациент утрачивает способность самостоятельно дышать и нуждается в проведении искусственной вентиляции легких.

На международном уровне показатели заболеваемости боковым амиотрофическим склерозом или заболеванием двигательных нейронов по всему миру оцениваются в диапазоне от 0,86 до 2,5 на 100 тысяч человек в год, то есть БАС является редким заболеванием.

Кто из звезд еще потерял родственников в 2023 году

Жена композитора Раймонда Паулса Лана скончалась 4 августа. Смерть женщины наступила в результате продолжительной болезни. В 2022 году Лана перенесла операцию на ноге и долго не могла восстановиться. За несколько дней до смерти ей стало плохо. Она прожила с Паулсом 61 год. 31 августа пара должна была отметить очередную годовщину. Женщина имела большое влияние на творчество супруга. Композитор посвятил ей песню, которую назвал Lana.

Супруг певицы Натали, продюсер Александр Рудин, умер 30 июля. Ему было 53 года. Знаменитости прожили вместе 32 года. Артистка вышла замуж за Рудина в возрасте 17 лет. Для регистрации брака в этом возрасте Натали пришлось предоставить ЗАГСу поддельную справку о беременности. По словам исполнительницы, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции, с которыми боролся на протяжении двух последних лет. Однако, по информации Telegram-канала Baza, причиной смерти Рудина могло быть самоубийство.

Муж народной артистки России Дианы Гурцкой, заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Куреченко, скончался 21 мая на борту самолета, летящего с Кубы в Россию. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Минеральных Водах, но спасти мужчину не удалось. Чиновнику было 45 лет. Пара поженилась в 2005 году. В 2007 году у них родился сын.

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