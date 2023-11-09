Гурцкая рассказала, как живет и чем занимается после смерти мужа Певица Гурцкая сосредоточилась на работе в центре творческой помощи инвалидам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Диана Гурцкая

Певица Диана Гурцкая после смерти мужа Петра Кучеренко сосредоточилась на общественной деятельности и работе в собственном творческом центре для людей с ограниченными возможностями. В разговоре с NEWS.ru в рамках форума «Сообщество» Общественной палаты РФ народная артистка отметила, что погружение в сферу, где можно быть максимально полезным, помогает справиться с грустными мыслями.

Мы больше должны говорить о том, какие талантливые люди с инвалидностью — ученые, преподаватели, изобретатели — и как они любят профессию, которую выбрали. Приводить больше таких положительных примеров, — подчеркнула певица.

На форуме певица выступила модератором одной из секций — «Инклюзивное общество. Реализация образовательных программ для людей с инвалидностью». На мероприятие она пришла во всем черном, заметно похудев после смерти супруга. Ее сопровождали брат Роберт и два помощника.

Гурцкая отметила, что в России отношение к людям с ограниченными возможностями меняется в лучшую сторону. По мнению певицы, очень многое делается и для детей, и для взрослых с инвалидностью, появились обширные образовательные возможности.

В частности, она рассказала о своем центре социальной интеграции, где является художественным руководителем. В организации 15 творческих студий: вокальная, хореография, театр, адаптивная физкультура и многие другие направления.

Ранее певица длительное время не выходила на связь даже с близкими друзьями и не давала никаких комментариев после гибели мужа Петра Кучеренко. Об этом сообщила певица Алена Кравец. По ее словам, Гурцкая находилась в тяжелом моральном состоянии.

Муж певицы Петр Кучеренко, занимавший должность заместителя министра науки и высшего образования, умер 20 мая. Кучеренко стало плохо на борту самолета, на котором он возвращался в Россию из рабочей командировки на Кубу.