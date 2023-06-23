«Состояние ужасное»: овдовевшая Диана Гурцкая перестала отвечать на звонки Певица Кравец заявила, что Гурцкая перестала общаться с друзьями после смерти мужа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Диана Гурцкая

Потерявшая мужа певица Диана Гурцкая не выходит на связь с близкими друзьями и не дает никаких комментариев после гибели мужа. Об этом сообщила певица Алена Кравец. По ее словам, Гурцкая находится в тяжелом состоянии.

Состояние у Дианочки ужасное. А в каком состоянии может находиться женщина, потерявшая близкого человека? Конечно, ничего хорошего нет. Ей очень тяжело, — цитирует певицу Алену Кравец MK.RU.

Алена Кравец подчеркнула, что «до Дианочки действительно никто не может дозвониться».

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Честно говоря, в последнее время наши друзья ей стали звонить реже, потому что понимают: в такой период лучше не беспокоить. Депрессии, о которой говорят некоторые психологи, у Дианы нет. Есть только душевная боль, которая не пройдет ни за месяц, ни за два... Такой утраты, которую перенесла она, врагу не пожалеешь, — отметила Кравец.

С будущим мужем — юристом Петром Кучеренко — Диану познакомила общественный деятель Ирина Хакамада. Она приехала вместе с Петром на день рождения певицы, представив приятеля как перспективного политика. Гурцкая вспоминала, что при первой встрече Кучеренко показался ей чересчур серьезным и она его «долго стеснялась». Гурцкая и Кучеренко поженились в 2005-м, а через два года у них родился сын Константин. «Он самый красивый человек, которого я встречала в своей жизни», — так говорила о муже певица.

21 мая 2023 года муж певицы заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко скончался на 47-м году жизни. По словам коллег, чиновнику стало плохо на борту самолета, летящего с Кубы в Россию. Самолет совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, однако спасти Кучеренко не удалось. Точная причина его смерти не называется.