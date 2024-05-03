Гурцкая показала фото супруга, сделанное за две недели до смерти Гурцкая поздравила покойного мужа с днем рождения словами о любви

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Диана Гурцкая

Певица Диана Гурцкая в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поздравила покойного супруга Петра Кучеренко с днем рождения, опубликовав его последний снимок, сделанный за 2,5 недели до смерти. Артистка призналась: она не могла представить, что будет отмечать этот праздник без него. Она добавила, что сильно скучает и продолжает любить мужа.

Сегодня твой день. Никогда не могла представить, что буду встречать его без тебя. Год назад, когда мы делали это фото, казалось, что счастливей нас нет никого. Судьба и небо решили иначе — и сегодня нет таких слов, которые бы смогли выразить, как мне тебя не хватает. Очень скучаю и очень люблю, — написала в публикации певица.





Ранее Гурцкая рассказала, что после смерти мужа Петра Кучеренко сосредоточилась на общественной деятельности и работе в собственном творческом центре для людей с ограниченными возможностями. Артистка отметила, что погружение в сферу, где можно быть максимально полезным, помогает справиться с грустными мыслями.

Ранее певица длительное время не выходила на связь даже с близкими друзьями и не давала никаких комментариев после гибели Кучеренко. Гурцкая находилась в тяжелом моральном состоянии.

Муж певицы, занимавший должность заместителя министра науки и высшего образования, умер 20 мая 2023 года. Кучеренко стало плохо на борту самолета, на котором он возвращался в Россию из рабочей командировки на Кубу.