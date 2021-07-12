Стали известны подробности свадьбы Марины Федункив с итальянским женихом

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Актриса Марина Федункив сыграла свадьбу с итальянским бизнесменом Стефано Маджи. Торжество прошло в отеле премиального уровня Hyatt Regency в центре Москвы, пишет StarHit.

В списках гостей: Александр Ревва, Сергей Лазарев, Гарик Харламов, Николай Басков, Николай Цискаридзе, Айза Долматова, Лера Кудрявцева, Екатерина Скулкина, Елена Малышева и многие другие, — описывает свадьбу звезды «Реальных пацанов» журнал о жизни звёзд.

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Поздравить молодожёнов пришёл и главный герой сериала Николай Наумов. В роли ведущей свадебного торжества выступила блогер Наталья Краснова. Она только недавно вышла замуж за мужчину порядком младше себя.

Стефано Маджи летом исполнилось 37 лет. Он советник президента итало-российской торговой палаты, также новобрачный является директором по маркетингу и член правления Mikro Kapital Group.

Ранее экс-участница шоу Comedy Woman, актриса Марина Федункив подробно прокомментировала тему о брачном контракте с мужем-итальянцем Стефано Маджи. По словам звезды, она в скором времени подпишет договор.