Звезда Comedy Woman раскрыла подробности брачного контракта с итальянцем

Экс-участница шоу Comedy Woman, актриса Марина Федункив подробно прокомментировала тему о брачном контракте с мужем-итальянцем Стефано Маджи. По словам звезды, она в скором времени подпишет договор. Об этом сообщает издание «7 дней».
Актриса
До этого Федункив сообщила, что церемония бракосочетания пройдёт в её день рождения, 27 августа. Она подчеркнула, что праздник «будет максимально международным», никаких отсылок к России и Италии не планируется. У Маджи есть свой бизнес, последние несколько лет он живёт и работает в России, раскрыла актриса.
Ранее сообщалось, что Федункив рассказала, как близкие отреагировали на брак с итальянцем, который моложе неё на 12 лет. Она отметила: многие не ожидали, что их отношения настолько серьёзные.