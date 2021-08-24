Звезда Comedy Woman раскрыла подробности брачного контракта с итальянцем

Экс-участница шоу Comedy Woman, актриса Марина Федункив подробно прокомментировала тему о брачном контракте с мужем-итальянцем Стефано Маджи. По словам звезды, она в скором времени подпишет договор. Об этом сообщает издание «7 дней».

Актриса заявила , что спокойно относится к подобному подходу и уже обговорила детали контракта с Маджи. Федункив добавила, что не против гражданских браков. Она считает, что штамп в паспорте — правовая формальность, которая никак не влияет на чувства людей друг к другу. Артистка отметила, что её муж может в любой момент уехать из России по делам и поэтому брачный договор не будет лишним.

До этого Федункив сообщила, что церемония бракосочетания пройдёт в её день рождения, 27 августа. Она подчеркнула, что праздник «будет максимально международным», никаких отсылок к России и Италии не планируется. У Маджи есть свой бизнес, последние несколько лет он живёт и работает в России, раскрыла актриса.

Ранее сообщалось, что Федункив рассказала, как близкие отреагировали на брак с итальянцем, который моложе неё на 12 лет. Она отметила: многие не ожидали, что их отношения настолько серьёзные.