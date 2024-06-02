Анорексия дочери, рак жены, операция: куда пропал Александр Песков

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Александр Песков

Пародист Александр Песков раньше часто выступал на телевидении, однако в последнее время редко появляется на экранах. Что известно о личной жизни артиста и его здоровье, чем он сейчас занимается?

Чем сейчас занимается Александр Песков

В 2022 году артист рассказывал, что столкнулся с финансовыми трудностями. Шоумен буквально остался без работы, поскольку его перестали приглашать на телевидение. Кроме того, у Пескова не получалось продать загородный дом.

Из-за возникших финансовых трудностей артист был вынужден брать деньги у матери. Песков не скрывал, что живет за счет родительницы-пенсионерки, и, отвечая на вопрос Леры Кудрявцевой, зачем та присылает ему средства, пародист ответил: «Чтобы выжить».

Кроме того, Песков признавался, что перестал помогать единственной дочери. Даже когда у шоумена было достаточно денег, он не баловал Дарию, получившую редкое имя от прабабушки.

«Ей исполнилось 18 лет, и я сказал: „Касса закрыта“. <...> За последние три года я отработал три концерта за зарплату, остальные — бесплатно», — сетовал Песков в 2022 году.

Звезда пародий проживает в столичной двухкомнатной квартире, которую брал в ипотеку за 4,5 млн рублей. На жизнь артист зарабатывает частными уроками.

«Покушать есть на что», — говорил Песков.

У пародиста также есть загородный трехэтажный дом. Особняк он строит уже почти 20 лет. Ограниченность в финансах не позволяет завершить работу над долгостроем.

«Если мне сегодня человек принесет 32 миллиона, хотя это стоило намного дороже, я готов продать», — сказал Песков в эфире программы «Секрет на миллион» в 2022 году.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Песков

Как сложилась личная жизнь Александра Пескова

Сейчас Песков холост. Единственной супругой пародиста была женщина по имени Галина, с которой он познакомился в 1984 году, когда пришел устраиваться на работу в Котласский драмтеатр. В браке с ней в 1986 году родилась дочь Дария. Девушка работала концертным директором знаменитого детского театра-студии «Непоседы».

Песков рассказывал, что однажды супруга едва не умерла у него на руках. По его словам, ничто не предвещало беды, пока у Галины внезапно не начались боли, а живот не стал увеличиваться прямо на глазах.

«Буквально за день вырос живот. А она отказывалась идти к врачу. Слава богу, рядом был госпиталь, и я ее все-таки привез. Врачи как увидели, сразу говорят „На стол ее, это рак“», — делился Песков.

К счастью, Галину удалось спасти. Женщину удачно прооперировали.

Что известно о здоровье Александра Пескова

В 2019 году артист оказался на операционном столе. Будучи на работе, пародист почувствовал сильные боли в брюшной полости. Директор Пескова посоветовал ему вызвать бригаду скорой помощи, однако Песков боялся, что придется отменять концерты. В итоге знаменитость экстренно госпитализировали и оперировали почти шесть часов.

По признанию Пескова в программе «Звезды сошлись», ему диагностировали острый панкреатит. Артист считает, что причиной болезни стал нездоровый образ жизни. После операции пародист в корне переменил свое питание и стал употреблять в пищу только диетические продукты.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Александр Песков

В 2022 году Песков признавался, что это была не первая подобная операция. По его словам, после вмешательства врачей в 2017 году он был вынужден выступать в подгузниках после операции. На такие жертвы Песков пошел из-за гастролей в Израиле.

«Я выступал в подгузниках — никто об этом не знал. У меня был первый концерт, не помню город. <...> Я уже готов был идти на сцену, а организм непослушный, вернее, рана непослушная послеоперационная. И все, что в тебе есть, — выходит», — вспоминал шоумен.

Правда ли, что у дочери Пескова анорексия

Пользователи Сети, наблюдая за Дарией, отмечают ее худобу и подозревают в анорексии, о чем писал StarHit. Сама наследница считает, что с ней все в порядке, хотя при росте 160 см ее вес составляет всего лишь 38 кг.

Сам Песков сказал, что переживает из-за однажды вырвавшегося некорректного замечания в адрес дочери, когда та была еще подростком. Пародист винит себя в том, что наследница сильно боится потолстеть и практически ничего не ест.

«Был период возрастного становления девочки, около 10–12 лет. <...> Она на тот момент стала немного полноватенькой. Но я не думал тогда, не ожидал результата этого всего и вообще зачем мне надо было это говорить. <...> Она поправляться начала в переходный период, и меня черт дернул за язык сказать: «Как-то надо следить за собой, может, чего-то не так кушаешь»», — вспомнил Песков в эфире передачи «Основано на реальных событиях» на НТВ.

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