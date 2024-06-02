«Человек-легенда»: Путин выразил соболезнования родным Чилингарова Путин: Чилингаров укрепил позиции России как великой полярной державы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Артур Чилингаров

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы Артура Чилингарова, сообщается на сайте Кремля. Глава государства назвал исследователя человеком-легендой. По словам президента, Чилингаров внес огромный вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.

Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Артура Николаевича Чилингарова. Ушел из жизни выдающийся ученый, полярный исследователь. Поистине человек-легенда. Он посвятил себя изучению Арктики и Антарктики, внес огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы, — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что Чилингаров был мужественным, сильным духом человеком и настоящим патриотом. По его словам, светлая память о нем сохранится в сердцах близких, товарищей и друзей.

Депутат Госдумы Чилингаров ушел из жизни 1 июня. Ему было 84 года. Он являлся первым вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии, членом экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас» и президентом Ассоциации полярников.