Стало известно, от чего мог умереть сыгравший в фильме о Лещенко Липинский MK.RU: сыгравший в фильме о Лещенко Липинский мог покончить с собой

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MK.RU пишет, что 34-летний актер Дмитрий Липинский покончил с собой. По предварительной информации издания, артист пережил нервный срыв.

Его тело было найдено вечером 31 мая в его московской квартире. Коллеги не могли дозвониться до него перед запланированным спектаклем 1 июня. Последний раз он выходил на связь 27 мая, затем перестал отвечать на звонки. Курьер, доставлявший еду утром 30 мая, был последним, кто видел его живым. Родственница пришла по его просьбе, но дверь была заперта изнутри.

Как пишет MK.RU, он был замкнутым человеком и недавно серьезно поругался с лучшим другом. Кроме того, по сведениям газеты, Липинский принимал лекарства на основе лития, прописанные ему для лечения биполярного расстройства.

Ранее стало известно, что заслуженна артистка России Инна Алабина умерла на 85-м году жизни. Она работала в театре имени Евгения Вахтангова на протяжении почти 60 лет. В учреждение она пришла сразу после выпуска из училища имени Бориса Щукина.

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