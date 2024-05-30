Умер актер из сериалов «След» и «Тайны следствия» Роман Клементьев В возрасте 59 лет умер актер Роман Клементьев

Фото: Социальные сети

Роман Клементьев

В возрасте 59 лет скончался российский актер Роман Клементьев, следует из информации, появившейся на портале «Кино-театр.ру». Артиста не стало 29 мая. Причина смерти не названа.

Клементьев родился 2 апреля 1965 года, начал сниматься в кино в конце 2000-х. Сыграл в таких известных сериалах, как «След» и «Тайны следствия». Всего на его счету более 25 работ в различных телевизионных проектах.

Ранее стало известно о смерти актера Валерия Фролова. Он ушел из жизни в 76 лет. Артист скончался еще 7 мая, однако известно об этом стало только сейчас. Снимался в трех эпизодах телевизионного сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи», фильмах «Корпус генерала Шубникова», «Батальоны просят огня», «Кин-дза-дза!» и других.

До этого не стало народной артистки РСФСР Татьяны Конюховой, известной по фильму «Женитьба Бальзаминова». Она скончалась на 93-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. В Гильдии актеров кино подчеркнули, что Конюхова навсегда останется в памяти россиян яркой, талантливой и любимой актрисой.

Ночью 30 мая скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк. Она ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком головного мозга в возрасте 53 лет. Недуг поразил ее пять лет назад. Она перестала выходить в свет и пользоваться соцсетями. За ней ухаживали близкие, включая мать актрисы и супруга фигуриста Петра Чернышева.