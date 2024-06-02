Умерла актриса, посвятившая жизнь театру Вахтангова Актриса театра Инна Алабина ушла из жизни в 84 года

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Заслуженна артистка России Инна Алабина умерла на 85-м году жизни, сообщил театр имени Евгения Вахтангова. О дате и времени прощания будет известно позднее. Алабина работала в театре на протяжении почти 60 лет. Она пришла в учреждение сразу после выпуска из училища имени Бориса Щукина.

Не стало заслуженной артистки России, человека, посвятившего всю свою жизнь Вахтанговской сцене, — Инны Ильиничны Алабиной (25.07.1939 — 02.06.2024), — говорится в сообщении.

В театре отметили, что Алабина имела неповторимую индивидуальность. Она сочетала в себе хрупкую женственной и мальчишеский задор. Эти два качества и стали определяющими для многих образов, созданных актрисой, говорится в публикации. Она исполняла роли в таких спектаклях, как «Приключения Гекльберри Финна», Конармия», «Планета надежды», «Золушка», «Принцесса Турандот» и многих других.

Ранее в возрасте 59 лет скончался российский актер Роман Клементьев. Артиста не стало 29 мая. Причина смерти не названа. Клементьев родился 2 апреля 1965 года, начал сниматься в кино в конце 2000-х. Сыграл в таких известных сериалах, как «След» и «Тайны следствия». Всего на его счету более 25 работ в различных телевизионных проектах.