Заворотнюк похоронят на аллее деятелей искусств около знаменитой актрисы Заворотнюк похоронят рядом с Абрашитовым и Руслановой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве

Российскую актрису театра и кино Анастасию Заворотнюк похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище, сообщил ТАСС источник. Она найдет последнее пристанище рядом с коллегой Ниной Руслановой и режиссером Вадимом Абдрашитовым.

Анастасия будет похоронена рядом с Абдрашитовым, — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что родственники хотели, чтобы актриса была похоронена в родовом захоронении на Анкудиновском кладбище, которое находится в районе Киевского шоссе в Новой Москве. Однако для этого было бы необходимо провести кремацию.

Часом ранее в Покровском женском монастыре в Москве завершилась церемония прощания с актрисой. Белый гроб артистки вынесли из обители, траурная процессия направилась на Троекуровское кладбище. За гробом Заворотнюк шли мать актрисы Валентина Заворотнюк, супруг Петр Чернышев, дочь Анна и сын Майкл.

Российский эстрадный певец Григорий Лепс на церемонии прощания с Заворотнюк перекрестился у входа в Покровский женский монастырь в Москве. В ходе общения с журналистами артист заявил, что помнит ее открытым и светлым человеком. Решение проститься с актрисой музыкант назвал своим человеческим долгом.