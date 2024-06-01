В Госдуме назвали причину смерти Чилингарова Вице-спикер Госдумы Неверов: Чилингаров умер из-за тяжелой болезни

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Артур Чилингаров

Полярный исследователь и депутат Госдумы Артур Чилингаров умер из-за продолжительной и тяжелой болезни, сообщил вице-спикер российского парламента Сергей Неверов в Telegram-канале. Он также назвал Чилингарова человеком с потрясающим чувством юмора, эрудицией, мужеством, состраданием и стремлением к познанию нового.

Его смерть — невосполнимая утрата. Он всегда будет жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить, общаться, — написал Неверов.

О смерти Чилингарова сообщили в пресс-службе Государственной думы. Депутат ушел из жизни в возрасте 84 лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования. Он уточнил, что Чилингаров избирался в Госдуму в течение семи созывов. Каждый свой рабочий день он отстаивал интересы страны и граждан.

Ранее сообщалось, что еще в 2022 году Чилингаров был экстренно госпитализирован из-за осложнений после перенесенной инфекции COVID-19. Парламентарий был доставлен в больницу Управделами президента РФ в состоянии средней тяжести. Чилингаров и его представители никак не комментируют данную информацию.

Чилингаров уже не раз переносил это заболевание. По сообщению Baza, в тот момент он находился под пристальным наблюдением администрации медучреждения.