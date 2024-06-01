«Многие годы дружили»: Песков о реакции Путина на смерть Чилингарова Песков: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Артур Чилингаров

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни депутата Артура Чилингарова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что российский лидер долгие годы дружил с исследователем и очень хорошо его знал, передает РИА Новости.

Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Героя России, — сообщил Песков.

Депутат Государственной думы Артур Чилингаров умер на 85-м году жизни 1 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также выразил свои соболезнования. Он уточнил, что Чилингаров избирался в Госдуму в течение семи созывов. Каждый свой рабочий день он отстаивал интересы страны и граждан.

Он также являлся первым вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии, членом экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас» и президентом Ассоциации полярников. Чилингаров руководил несколькими экспедициями, а также принимал участие в сложнейших спасательных операциях.