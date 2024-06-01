Умер депутат Госдумы и исследователь Чилингаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артур Чилингаров

Ушел из жизни депутат Государственной думы Артур Чилингаров, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. В публикации уточняется, что ему было 84 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил свои соболезнования.

Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана, — отметил Володин.

Он также являлся первым вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии, членом экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас» и президентом Ассоциации полярников. Чилингаров руководил несколькими экспедициями, а также принимал участие в сложнейших спасательных операциях.

Володин уточнил, что Чилингаров избирался в Госдуму в течение семи созывов. Каждый свой рабочий день он отстаивал интересы страны и граждан.

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