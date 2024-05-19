Посол Гондураса в России скончался в Москве

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Хуан Рамон Эльвир Сальгадо

В Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Энрике Рейна. По данным Telegram-канала SHOT, предварительно, причиной смерти стало заболевание печени.

От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России, — говорится в сообщении главы МИД Гондураса.

Как стало известно SHOT, 18 мая около 22:00 сотрудница посольства обнаружила тело дипломата в квартире в Замоскворечье, где он и проживал, следов насильственной смерти обнаружено не было. По сведениям канала, Сальгадо находился дома один и внезапно потерял сознание.

12 мая российский посол в Мозамбике Александр Суриков умер в Мапуту. Сурикову было 68 лет. В 1978 году он окончил МГИМО МИД СССР, был кандидатом экономических наук. В сентябре 2022 года ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла.

За день до этого профессор кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина Юрий Земцов ушел из жизни. Он умер в возрасте 85 лет после тяжелой и длительной болезни. Ректор академии художеств Семен Михайловский назвал архитектора одним из самых авторитетных российских профессионалов.