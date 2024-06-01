Продюсер раскрыл, как Казахстан отреагирует на песню Фадеева про Нукенову Продюсер Рудченко: песня Фадеева «Салта» станет хитом в Казахстане

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Максим Фадеев

Песня, написанная Максом Фадеевым в память Салтанат Нукеновой, убитой собственным мужем — экс-министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым — очень мелодична, отметил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Она написана в стиле композитора, запоминающаяся, добавил он.

Автор узнается по первым нотам. Песня грустная, обладает определенной хитовостью. Думаю, ее воспримут очень хорошо, особенно народ Казахстана, который очень остро прочувствовал эту трагедию. Думаю, Макс Фадеев может очень здорово подняться в рейтингах в Казахстане благодаря этой песне, — пояснил Рудченко.

Ранее сам Фадеев отметил, что сделал это, чтобы погибшая «жила в мелодии» и ее «больше никто не мог тронуть». На песню уже отреагировал брат Нукеновой Айтабек Амангельды, который поблагодарил композитора. Он признался, что композиция довела его до слез.

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru заявил, что песня продюсера Максима Фадеева, посвященная Салтанат Нукеновой, чья трагическая история потрясла Казахстан и весь мир, стала музыкальным памятником девушке. По его словам, композиция будет жить в сердцах близких погибшей.

Верховный суд Казахстана приговорил бывшего главу Минэкономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам колонии за убийство Салтанат Нукеновой. По версии гособвинения, экс-чиновник забил до смерти жену 9 ноября 2023 года в принадлежащем его семье астанинском ресторане Bau.