Шоколадный ПП-рулет с мандариновой начинкой! Некалорийная вкусняшка! Идеальный десерт для тех, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от вкусняшек! Нежный бисквит с насыщенным шоколадным вкусом и сочная мандариновая начинка — настоящее наслаждение без чувства вины.
Ингредиенты для бисквита
- Яйца — 3 шт.
- Мука цельнозерновая — 30 г
- Какао — 10 г
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Подсластитель — по вкусу
- Кефир 2,5% — 40 мл
Для начинки
- Мандарины — 4 шт.
- Подсластитель — по вкусу
- Кукурузный крахмал — 1 ст. л.
Декор (по желанию)
- Темный шоколад — 20 г
- Орехи измельченные — 1 ч. л.
Приготовление
- Белки взбейте до устойчивых пиков. Желтки смешайте с кефиром, добавьте муку, какао, разрыхлитель и подсластитель. Аккуратно введите белки, перемешивая снизу вверх. Тесто вылейте на силиконовый коврик, разровняйте в прямоугольник толщиной 0,8–1 см. Выпекайте при 180°C 10–12 минут.
- Для начинки мандарины очистите, дольки пюрируйте блендером. Прогрейте на среднем огне, добавьте подсластитель и крахмал, варите 3 минуты до загустения. Остывшую начинку распределите по бисквиту, сверните рулет. Для пропитки заверните в пленку и охладите 20–30 минут.
Подача: полейте растопленным шоколадом и посыпьте орехами.
