Шоколадный ПП-рулет с мандариновой начинкой! Некалорийная вкусняшка! Идеальный десерт для тех, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от вкусняшек! Нежный бисквит с насыщенным шоколадным вкусом и сочная мандариновая начинка — настоящее наслаждение без чувства вины.

Ингредиенты для бисквита

Яйца — 3 шт.

Мука цельнозерновая — 30 г

Какао — 10 г

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Подсластитель — по вкусу

Кефир 2,5% — 40 мл

Для начинки

Мандарины — 4 шт.

Подсластитель — по вкусу

Кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Декор (по желанию)

Темный шоколад — 20 г

Орехи измельченные — 1 ч. л.

Приготовление

Белки взбейте до устойчивых пиков. Желтки смешайте с кефиром, добавьте муку, какао, разрыхлитель и подсластитель. Аккуратно введите белки, перемешивая снизу вверх. Тесто вылейте на силиконовый коврик, разровняйте в прямоугольник толщиной 0,8–1 см. Выпекайте при 180°C 10–12 минут. Для начинки мандарины очистите, дольки пюрируйте блендером. Прогрейте на среднем огне, добавьте подсластитель и крахмал, варите 3 минуты до загустения. Остывшую начинку распределите по бисквиту, сверните рулет. Для пропитки заверните в пленку и охладите 20–30 минут.

Подача: полейте растопленным шоколадом и посыпьте орехами.

