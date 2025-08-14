Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 14:30

Шоколадный ПП-рулет с мандариновой начинкой! Некалорийная вкусняшка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадный ПП-рулет с мандариновой начинкой! Некалорийная вкусняшка! Идеальный десерт для тех, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от вкусняшек! Нежный бисквит с насыщенным шоколадным вкусом и сочная мандариновая начинка — настоящее наслаждение без чувства вины.

Ингредиенты для бисквита

  • Яйца — 3 шт.
  • Мука цельнозерновая — 30 г
  • Какао — 10 г
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Подсластитель — по вкусу
  • Кефир 2,5% — 40 мл

Для начинки

  • Мандарины — 4 шт.
  • Подсластитель — по вкусу
  • Кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Декор (по желанию)

  • Темный шоколад — 20 г
  • Орехи измельченные — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Белки взбейте до устойчивых пиков. Желтки смешайте с кефиром, добавьте муку, какао, разрыхлитель и подсластитель. Аккуратно введите белки, перемешивая снизу вверх. Тесто вылейте на силиконовый коврик, разровняйте в прямоугольник толщиной 0,8–1 см. Выпекайте при 180°C 10–12 минут.
  2. Для начинки мандарины очистите, дольки пюрируйте блендером. Прогрейте на среднем огне, добавьте подсластитель и крахмал, варите 3 минуты до загустения. Остывшую начинку распределите по бисквиту, сверните рулет. Для пропитки заверните в пленку и охладите 20–30 минут.

Подача: полейте растопленным шоколадом и посыпьте орехами.

