11 августа 2025 в 00:45

Приметы на Калинов день, 11 августа: туман, зайцы и яркие ягоды

Приметы на 11 августа — что можно и нельзя делать на Калинов день Приметы на 11 августа — что можно и нельзя делать на Калинов день Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одиннадцатый день августа в народном календаре носит имя Калинник, или Калинов день. Это время связано с созреванием яркой и целебной ягоды калины, которой отводилась особая роль в славянских традициях. День считался важным для наблюдений за природой, предсказывающих будущую погоду и урожай. Верили, что Каллиник мог наслать утренние заморозки («калинниковы морозы»), губительные для хлебов, поэтому крестьяне внимательно следили за знамениями.

Приметы на 11 августа по погодным явлениям

  • Если утро 11 августа окутано густым туманом, жди отличного урожая ячменя и овса. Также это сулило обилие грибов в лесах.
  • Считалось, что яркое солнце в Калинник предвещает теплую и продолжительную осень.
  • Если на Калинника дул порывистый холодный ветер, это предрекало ненастную и дождливую осень, а также суровую, морозную зиму.
  • Моросящий дождик на 11 августа сулил позднюю, но затяжную осень. Гроза в этот день предвещала теплый сентябрь.
  • Если утренняя или вечерняя заря отличалась насыщенным багровым или кроваво-красным оттенком, ожидали усиления ветра и возможных гроз.
  • Росы, щедро покрывшие траву утром на Калинника, предвещали ясный день. Отсутствие росы, наоборот, сулило дождь.

Приметы на 11 августа Приметы на 11 августа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы на Калинов день по поведению зверей и птиц

  • Заметив, что водоплавающие птицы активно сбрасывают перо, готовились к раннему приходу осенних холодов.
  • Если пчелы дружно и рано летят домой, не задерживаясь на полях, жди дождя в самое ближайшее время. Их активный вылет, наоборот, обещал сухую погоду.
  • Заметив, что зайцы начали активно устраивать глубокие норы, готовились к холодной и снежной зиме.
  • Домашние птицы, стремящиеся укрыться в курятнике раньше обычного, также предупреждали о непогоде.

Что категорически нельзя делать 11 августа

  • Начинать важные дела, особенно связанные с поездками или торговлей. Считалось, что дела, начатые в этот день, будут идти тяжело и могут не принести успеха. Старались перенести значимые начинания.
  • Ругаться, ссориться и сквернословить. Калинник требовал спокойствия и благочестия. Ссоры в этот день могли навлечь раздоры в семье на долгое время.
  • Убивать пауков. Существовало поверье, что паук, встреченный 11 августа, может принести весть или даже удачу. Убийство паука сулило несчастья и потери.
  • Проводить шумные застолья и гуляния. День считался подходящим для тихих, семейных дел, труда в поле и сбора урожая, а не для развлечений.
  • Отказывать в помощи нуждающимся, особенно странникам. Милостыня и помощь, поданная в Калинник, считались особенно богоугодным делом.

Приметы на Калинов день 11 августа: туман, зайцы и яркие ягоды Приметы на Калинов день 11 августа: туман, зайцы и яркие ягоды Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нужно сделать обязательно 11 августа

  • Главный обряд дня — сбор спелых гроздей калины. Ягоды заготавливали впрок: сушили, варили варенье, перетирали с медом, делали начинку для пирогов. Калина считалась символом девичьей красоты, чистоты и оберегом от болезней и сглаза.
  • Хозяйки обязательно пекли пироги, ватрушки или калинники (лепешки) с калиной. Угощали ими домочадцев, соседей, особенно детей — для здоровья и защиты.
  • Часто в этот день ходили на кладбище, поминали предков, оставляя им символические дары, включая калиновые кисти.
  • Считалось, что морс из свежей калины, выпитый в этот день, дарит здоровье, очищает кровь и придает силы.
  • Отправляясь за калиной, люди брали с собой немного хлеба, соли или зерна и оставляли это угощение в лесу на пеньке или развилке у деревьев как дар лешему или духам леса, чтобы они были благосклонны и не путали дорогу.

Калинов день — это яркий сплав народной метеорологии, аграрных наблюдений и древних обрядов, связанных с почитанием сил природы и циклом сбора даров леса. Собранная в этот день калина считалась особенно целебной и магически сильной.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
