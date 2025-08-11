Приметы на Калинов день, 11 августа: туман, зайцы и яркие ягоды

Одиннадцатый день августа в народном календаре носит имя Калинник, или Калинов день. Это время связано с созреванием яркой и целебной ягоды калины, которой отводилась особая роль в славянских традициях. День считался важным для наблюдений за природой, предсказывающих будущую погоду и урожай. Верили, что Каллиник мог наслать утренние заморозки («калинниковы морозы»), губительные для хлебов, поэтому крестьяне внимательно следили за знамениями.
Приметы на 11 августа по погодным явлениям
- Если утро 11 августа окутано густым туманом, жди отличного урожая ячменя и овса. Также это сулило обилие грибов в лесах.
- Считалось, что яркое солнце в Калинник предвещает теплую и продолжительную осень.
- Если на Калинника дул порывистый холодный ветер, это предрекало ненастную и дождливую осень, а также суровую, морозную зиму.
- Моросящий дождик на 11 августа сулил позднюю, но затяжную осень. Гроза в этот день предвещала теплый сентябрь.
- Если утренняя или вечерняя заря отличалась насыщенным багровым или кроваво-красным оттенком, ожидали усиления ветра и возможных гроз.
- Росы, щедро покрывшие траву утром на Калинника, предвещали ясный день. Отсутствие росы, наоборот, сулило дождь.
Приметы на 11 августа
Приметы на Калинов день по поведению зверей и птиц
- Заметив, что водоплавающие птицы активно сбрасывают перо, готовились к раннему приходу осенних холодов.
- Если пчелы дружно и рано летят домой, не задерживаясь на полях, жди дождя в самое ближайшее время. Их активный вылет, наоборот, обещал сухую погоду.
- Заметив, что зайцы начали активно устраивать глубокие норы, готовились к холодной и снежной зиме.
- Домашние птицы, стремящиеся укрыться в курятнике раньше обычного, также предупреждали о непогоде.
Что категорически нельзя делать 11 августа
- Начинать важные дела, особенно связанные с поездками или торговлей. Считалось, что дела, начатые в этот день, будут идти тяжело и могут не принести успеха. Старались перенести значимые начинания.
- Ругаться, ссориться и сквернословить. Калинник требовал спокойствия и благочестия. Ссоры в этот день могли навлечь раздоры в семье на долгое время.
- Убивать пауков. Существовало поверье, что паук, встреченный 11 августа, может принести весть или даже удачу. Убийство паука сулило несчастья и потери.
- Проводить шумные застолья и гуляния. День считался подходящим для тихих, семейных дел, труда в поле и сбора урожая, а не для развлечений.
- Отказывать в помощи нуждающимся, особенно странникам. Милостыня и помощь, поданная в Калинник, считались особенно богоугодным делом.
Приметы на Калинов день 11 августа: туман, зайцы и яркие ягоды
Что нужно сделать обязательно 11 августа
- Главный обряд дня — сбор спелых гроздей калины. Ягоды заготавливали впрок: сушили, варили варенье, перетирали с медом, делали начинку для пирогов. Калина считалась символом девичьей красоты, чистоты и оберегом от болезней и сглаза.
- Хозяйки обязательно пекли пироги, ватрушки или калинники (лепешки) с калиной. Угощали ими домочадцев, соседей, особенно детей — для здоровья и защиты.
- Часто в этот день ходили на кладбище, поминали предков, оставляя им символические дары, включая калиновые кисти.
- Считалось, что морс из свежей калины, выпитый в этот день, дарит здоровье, очищает кровь и придает силы.
- Отправляясь за калиной, люди брали с собой немного хлеба, соли или зерна и оставляли это угощение в лесу на пеньке или развилке у деревьев как дар лешему или духам леса, чтобы они были благосклонны и не путали дорогу.
Калинов день — это яркий сплав народной метеорологии, аграрных наблюдений и древних обрядов, связанных с почитанием сил природы и циклом сбора даров леса. Собранная в этот день калина считалась особенно целебной и магически сильной.
