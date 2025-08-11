Приметы на Калинов день, 11 августа: туман, зайцы и яркие ягоды

Одиннадцатый день августа в народном календаре носит имя Калинник, или Калинов день. Это время связано с созреванием яркой и целебной ягоды калины, которой отводилась особая роль в славянских традициях. День считался важным для наблюдений за природой, предсказывающих будущую погоду и урожай. Верили, что Каллиник мог наслать утренние заморозки («калинниковы морозы»), губительные для хлебов, поэтому крестьяне внимательно следили за знамениями.

Приметы на 11 августа по погодным явлениям

Если утро 11 августа окутано густым туманом, жди отличного урожая ячменя и овса. Также это сулило обилие грибов в лесах.

Считалось, что яркое солнце в Калинник предвещает теплую и продолжительную осень.

Если на Калинника дул порывистый холодный ветер, это предрекало ненастную и дождливую осень, а также суровую, морозную зиму.

Моросящий дождик на 11 августа сулил позднюю, но затяжную осень. Гроза в этот день предвещала теплый сентябрь.

Если утренняя или вечерняя заря отличалась насыщенным багровым или кроваво-красным оттенком, ожидали усиления ветра и возможных гроз.

Росы, щедро покрывшие траву утром на Калинника, предвещали ясный день. Отсутствие росы, наоборот, сулило дождь.

Приметы на Калинов день по поведению зверей и птиц

Заметив, что водоплавающие птицы активно сбрасывают перо, готовились к раннему приходу осенних холодов.

Если пчелы дружно и рано летят домой, не задерживаясь на полях, жди дождя в самое ближайшее время. Их активный вылет, наоборот, обещал сухую погоду.

Заметив, что зайцы начали активно устраивать глубокие норы, готовились к холодной и снежной зиме.

Домашние птицы, стремящиеся укрыться в курятнике раньше обычного, также предупреждали о непогоде.

Что категорически нельзя делать 11 августа

Начинать важные дела, особенно связанные с поездками или торговлей. Считалось, что дела, начатые в этот день, будут идти тяжело и могут не принести успеха. Старались перенести значимые начинания.

Ругаться, ссориться и сквернословить. Калинник требовал спокойствия и благочестия. Ссоры в этот день могли навлечь раздоры в семье на долгое время.

Убивать пауков. Существовало поверье, что паук, встреченный 11 августа, может принести весть или даже удачу. Убийство паука сулило несчастья и потери.

Проводить шумные застолья и гуляния. День считался подходящим для тихих, семейных дел, труда в поле и сбора урожая, а не для развлечений.

Отказывать в помощи нуждающимся, особенно странникам. Милостыня и помощь, поданная в Калинник, считались особенно богоугодным делом.

Что нужно сделать обязательно 11 августа

Главный обряд дня — сбор спелых гроздей калины. Ягоды заготавливали впрок: сушили, варили варенье, перетирали с медом, делали начинку для пирогов. Калина считалась символом девичьей красоты, чистоты и оберегом от болезней и сглаза.

Хозяйки обязательно пекли пироги, ватрушки или калинники (лепешки) с калиной. Угощали ими домочадцев, соседей, особенно детей — для здоровья и защиты.

Часто в этот день ходили на кладбище, поминали предков, оставляя им символические дары, включая калиновые кисти.

Считалось, что морс из свежей калины, выпитый в этот день, дарит здоровье, очищает кровь и придает силы.

Отправляясь за калиной, люди брали с собой немного хлеба, соли или зерна и оставляли это угощение в лесу на пеньке или развилке у деревьев как дар лешему или духам леса, чтобы они были благосклонны и не путали дорогу.

Калинов день — это яркий сплав народной метеорологии, аграрных наблюдений и древних обрядов, связанных с почитанием сил природы и циклом сбора даров леса. Собранная в этот день калина считалась особенно целебной и магически сильной.

