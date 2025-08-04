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04 августа 2025 в 16:55

Русско-азиатский завтрак: ватрушки с нежной начинкой из креветок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ватрушки с креветками — вкусный русско-азиатский микс на завтрак или легкий обед. Нежное творожное тесто с хрустящей корочкой сочетается с пикантной начинкой из креветок, брокколи и сыра. Это быстрый и необычный способ разнообразить повседневное меню, который понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

  • творог — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • пармезан — 50 г;
  • рисовая мука — 3 ст. л.;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • сухой чеснок — 1/4 ч. л.;

Начинка:

  • креветки — 70 г;
  • брокколи — 1 крупное соцветие;
  • пармезан — 20 г;
  • грецкий орех — 2 шт.;
  • брынза — 30 г.

Приготовление:

  1. Смешайте творог, яйцо, пармезан, муку, соль и чеснок, замесите тесто.
  2. Сформируйте ватрушки, смажьте желтком и выпекайте 25 минут при 180 °C.
  3. Выложите начинку на готовые ватрушки и запекайте еще 5 минут.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
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креветки
завтраки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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