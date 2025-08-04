Русско-азиатский завтрак: ватрушки с нежной начинкой из креветок

Ватрушки с креветками — вкусный русско-азиатский микс на завтрак или легкий обед. Нежное творожное тесто с хрустящей корочкой сочетается с пикантной начинкой из креветок, брокколи и сыра. Это быстрый и необычный способ разнообразить повседневное меню, который понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

творог — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

пармезан — 50 г;

рисовая мука — 3 ст. л.;

соль — 1/4 ч. л.;

сухой чеснок — 1/4 ч. л.;

Начинка:

креветки — 70 г;

брокколи — 1 крупное соцветие;

пармезан — 20 г;

грецкий орех — 2 шт.;

брынза — 30 г.

Приготовление:

Смешайте творог, яйцо, пармезан, муку, соль и чеснок, замесите тесто. Сформируйте ватрушки, смажьте желтком и выпекайте 25 минут при 180 °C. Выложите начинку на готовые ватрушки и запекайте еще 5 минут.

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