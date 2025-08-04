Русско-азиатский завтрак: ватрушки с нежной начинкой из креветок

Ватрушки с креветками — вкусный русско-азиатский микс на завтрак или легкий обед. Нежное творожное тесто с хрустящей корочкой сочетается с пикантной начинкой из креветок, брокколи и сыра. Это быстрый и необычный способ разнообразить повседневное меню, который понравится и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
- творог — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- пармезан — 50 г;
- рисовая мука — 3 ст. л.;
- соль — 1/4 ч. л.;
- сухой чеснок — 1/4 ч. л.;
Начинка:
- креветки — 70 г;
- брокколи — 1 крупное соцветие;
- пармезан — 20 г;
- грецкий орех — 2 шт.;
- брынза — 30 г.
Приготовление:
- Смешайте творог, яйцо, пармезан, муку, соль и чеснок, замесите тесто.
- Сформируйте ватрушки, смажьте желтком и выпекайте 25 минут при 180 °C.
- Выложите начинку на готовые ватрушки и запекайте еще 5 минут.
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