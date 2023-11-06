Пенсионеры обвинили дочь в краже квартиры: неужели правда, как защититься

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ситуации, которая произошла с пенсионерами Дмитрием и Викторией Марчук из Тюмени. Как сообщает местный портал 72.ru, их дочь Инна Загребина отобрала у родителей квартиру и выселила их оттуда. NEWS.ru разбирался в ситуации и выяснил, как защититься от подобного произвола.

Как пенсионеров из Тюмени выселили из квартиры

По данным портала 72.ru, Дмитрий и Виктория Марчук с советских времен жили в ЯНАО, но в 2013 году получили квартиру в Тюмени по социальной госпрограмме переселения и переехали туда. Однажды пенсионеры уехали на лечение, а когда вернулись, не смогли попасть домой: дверь была заперта, замки поменяны. Позже старший по подъезду рассказал семье Марчук, что к нему приходила их дочь Инна и показала документ, согласно которому квартира оформлена на нее.

Пенсионеры предполагают, что квартиру переоформили еще в 2018 году. По информации местных СМИ, это подтверждают данные из Росреестра. Однако как была проведена смена собственника, Дмитрий и Виктория Марчук не знают.

В суд пенсионеры обращаться не хотят. Дочь Инна, по словам пожилых родителей, с ними не общается. Сейчас Дмитрий и Виктория Марчук снимают однокомнатную квартиру в соседнем доме и воспитывают внучку с инвалидностью.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Можно ли переоформить квартиру без ведома владельцев

Юрист, специалист по гражданскому праву Кирилл Чернявский рассказал NEWS.ru, что ситуация семьи Марчук неоднозначная. По его словам, хозяева квартиры в любом случае должны были присутствовать или дать свое согласие на переоформление недвижимости на нового владельца. Он отметил, что смена собственника может произойти на основании договора купли-продажи или договора дарения. У участников сделки обязательно проверяют паспорта и устанавливают их личности, добавил Кирилл Чернявский.

«Отсюда вытекает, что либо эти дедушка с бабушкой сами продали свою квартиру, а теперь от этого отказываются, либо они продали ее через третье лицо, то есть договор за них подписал человек, которому они выдали нотариальную доверенность. И там должно быть четко сказано, на какую недвижимость выписывается документ», — объяснил юрист.

Кроме того, если квартира была записана на обоих супругов, они оба должны были поставить свои подписи в договоре, говорит Кирилл Чернявский. Если же недвижимость была зарегистрирована только на одного из них, продолжает юрист, второй супруг должен был оформить нотариально заверенное согласие на сделку.

«То есть, грубо говоря, предположить, что пришла какая-то милая девушка под видом их дочки и от имени пенсионеров продала квартиру, возможно только в том случае, если на нее была составлена нотариальная доверенность», — заключил Кирилл Чернявский.

Он добавил, что установить, кто и какие документы подписывал, можно до суда. Для этого нужно получить выписку из ЕГРН. Как объясняет юрист, в справке будут обозначены дата и основание смены прав собственности: был ли это договор дарения или договор купли-продажи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто еще мог заставить пенсионеров переоформить квартиру

Супруги Марчук рассказали порталу 72.ru, что дочь однажды наняла им медсестру. Дмитрию она давала таблетки, а Виктории ставила капельницу. Однако, по словам пенсионеров, медсестра не рассказывала им, какие это были лекарства. После приема препаратов состояние Дмитрия, по словам его супруги, ухудшилось. После этого стоит задуматься, могла ли медсестра «накачать» Дмитрия и Викторию Марчук препаратами и заставить их подписать доверенность? Кирилл Чернявский считает маловероятной версию, что пожилых супругов могли ввести в наркотическое опьянение препаратами и заставить подписать доверенность, так как сделать это можно только в присутствии нотариуса.

«Нотариус обязательно проверяет паспорта у клиентов. Еще он должен удостовериться, что человек действует без внешнего давления и отдает отчет в своих действиях. В моей практике бывали случаи, когда человек приходил к нотариусу после пьянки и ему отказывали в составлении и подписании каких-либо документов, потому что нотариус не мог удостовериться, что человек в своем уме. Ведь нотариусы в соответствии с законом отвечают всем своим имуществом за проведение сделки», — говорит юрист.

Тем не менее полностью исключать обман нельзя, считает Кирилл Чернявский. Ведь, по его словам, нечистые на руку нотариусы все же есть: каждый год сажают по 5-6 человек за мошенничество. Юрист говорит, что «чисто гипотетически нотариус мог быть вовлечен в это».

«К тому же могла произойти ошибка. Нотариус ведь не может установить личность на сто процентов. Он может только посмотреть на фотографию в паспорте и на человека перед ним. Но можно ли точно определить, та ли это бабушка, если фотография в паспорте 40 лет назад была сделана?» — говорит Кирилл Чернявский.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Часто ли обманывают стариков

По словам Кирилла Чернявского, подобных преступлений было довольно много до 2000-х годов. Тогда в России были распространены «черные риелторы», которые специализировались на том, что обманными путями оставляли стариков без жилья. Юрист уточнил, что сейчас такие случаи тоже происходят, но сильно реже.

«Нет каких-то точных статистических данных. Но могу сказать, что сейчас это тоже практикуется. Чаще всего такие ситуации происходят в небогатых регионах страны», — отметил юрист.

Как обезопасить свою недвижимость

По словам Кирилла Чернявского, чтобы обезопасить свою недвижимость, нужно никогда не подписывать никакие бумаги и документы, не читая их,

«Лучше всего пойти к адвокату или юристу. Это дорого, сразу предупреждаю, но без него документы не стоит подписывать. А если вы что-то уже подписали, обязательно получите копию документа или хотя бы сфотографируйте его, чтобы вы всегда знали, где и что вы подписали», — говорит юрист.

Кроме того, стоит завести аккаунт на «Госуслугах», если такого еще нет, советует юрист. Он говорит, что если вдруг происходит какое-то изменение в том или ином праве собственности, в личный кабинет и на электронную почту обязательно придет уведомление.

«Вы об этом сможете узнать сразу и предотвратить. Потому что если документы находятся в регистрационной палате Росреестра, то вы всегда можете написать заявление, что вы против данной сделки, потому что вы волю свою на это не давали», — подчеркнул Кирилл Чернявский.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие мотивы могли быть у дочери Марчук

Психолог Надежда Рябичкина рассказала NEWS.ru, что у дочери могло быть два мотива. Первый — это детская психологическая травма, предположила эксперт. Но это, по ее мнению, частный случай. Гораздо более вероятно, что дочь просто была воспитана таким образом, что она потребительски относится к своим родителям.

«Эта история не такая уж и редкая и, как ни ужасно, относительно естественная. Потому что дети привыкают за всю свою жизнь к потребительскому отношению к взрослым, особенно к родителям. Для них взрослый большой и сильный, он все может, он все делает и должен делать для ребенка», — объясняет Надежда Рябичкина.

Часто пожилые родители не могут признаться детям, что им нужна помощь, уточнила психолог. Все это создает в сознании выросшего ребенка картину, что родитель — это тот, кто ему должен, добавила она.

Почему пенсионеры не обращаются в суд из-за продажи квартир

Дмитрий и Виктория Марчук в разговоре с журналистами заявили, что в суд они подавать на свою дочь не собираются. Может возникнуть вопрос: почему пенсионеры не хотят решить проблему правовыми методами, зато в подробностях поделились своей историей с прессой. По мнению Надежды Рябичкиной, это нормальная эмоциональная реакция.

«Невозможно к своему ребенку отнестись формально. Если бы это был посторонний человек, вопросы, скорее всего, решались бы казенным административным способом. А здесь, скорее всего, преобладают эмоции. Они яркие, и у пенсионеров есть потребность рассказать и даже наказать свою дочь именно эмоционально», — говорит Надежда Рябичкина.

По ее мнению, им нужна не справедливость, а покаяние, осознание со стороны дочери. Надежда Рябичкина считает, что поддержка в СМИ дает силу и уверенность Марчук, что они правы.

«Это дает им большее успокоение, чем если бы их ребенка наказали через суд. Они бы чувствовали себя виноватыми», — подчеркнула она.

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