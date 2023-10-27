Пенсионеры не хотят работать, ведь у них большие пенсии. Вы это серьезно?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минфина Антон Силуанов, ссылаясь на социальные опросы, попытался объяснить, почему пенсионеры не идут работать. Причины три. Но каждая из них вызывает много вопросов.

Хорошие пенсии — возможно ли такое?

Первая причина. Цитируем министра: «пенсии, с учетом индексации в последние два года существенно подросли, а работодатели не всегда предлагают достойный уровень оплаты».

Для тех, кто дружит с математикой, не составит труда сосчитать, на сколько увеличится средняя пенсия, которая сегодня составляет 20,28 тыс. руб., если ее проиндексировать даже на фантастические 10%. То, что это никак не отразится на уровне жизни пожилых людей — это точно. Тем более, что средняя цифра не всегда, мягко говоря, корректный показатель. В этом месте следует поблагодарить тех, кто все же индексирует пенсии. Без этого пенсионеру и вовсе не угнаться за ценами. Блажен, кто не замечает их роста.

Теперь о работодателях, которые не предлагают пожилым соискателям той зарплаты, которая бы их устроила. Я намеренно не употребляю слов «нормальная», «достойная» зарплата, поскольку слишком уж разное у нас представление об этих понятиях. Мы можем и здесь пытаться рассматривать некоего усредненного неработающего пенсионера, и это будет большой ошибкой. И вот почему. Нельзя сравнивать пенсионера, который только ушел на покой и того, которому уже 75+, допустим.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый может быть полон сил, энергии и желания трудиться, а второй пьет лекарства и ждет индексации пенсии. Если же человек преклонного возраста имеет высокую квалификацию (таких мы знаем, к примеру, в научной сфере, в искусстве), то он часто работает хоть до 90, хоть до 100 лет. Остаются те, кто не имеет какой-то особой квалификации, но, как и прочие, честно проработал на благо государства всю жизнь. Скажите, кого возьмет работодатель в первую очередь: 30-40-летнего мужчину или пенсионера? Вопрос риторический. Хотим мы этого или не хотим, но дискриминация по возрасту существует. Пусть — неформальная.

Добавим сюда огромный сектор занятый мигрантами. Это как раз неквалифицированный труд. Как пенсионеру угнаться за условным молодым таджиком, рассекающим на электросамокате по улицам крупных городов, или ворочающим мешки на складе. И здесь побеждают молодость и скупость. В том смысле, что неквалифицированным мигрантам можно платить по минимальной ставке.

Отдых, но не на пляже

Вторая причина, по словам главы Минфина, состоит в том, что пенсионеры «предпочитают отдыхать по состоянию здоровья». Да, только я уточнил бы: не «предпочитают отдыхать», а не могут работать по состоянию здоровья. Но даже, если бы могли работать, то «читайте пункт первый».

Наконец, есть третья причина, почему пенсионеры не хотят работать: «уход за внуками». Думается, что она проистекает из первых двух. Не внуки усаживают дома пожилых людей, а невозможность устроиться на работу оставляет за ними неотъемлемое право ухаживать за внуками. Особенно, если дети помогают материально.

Вот, и сидят у телевизоров не старые еще люди, потому, что путешествовать по свету, как это принято у европейских дедушек и бабушек, просто нет возможности. Если, опять же, дети не помогут. Хотя случается и наоборот, когда на родительскую пенсию по старости живет работоспособный отпрыск. Но это скорее исключение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионеров надо любить

Но что же делать? Я уверен, что власти и общество не должны бросать пенсионеров. Мол получил пенсию — сиди дома и не кашляй. Необходимо создание полноценного института занятости пенсионеров, который бы реально работал, а не был простой формальностью.

Например, сделать так, чтобы существовала минимальный размер оплаты труда для пенсионеров. И она должна быть довольно высокой! А, например, лишние траты государство могло бы компенсировать бизнесу налоговыми льготами. Чем не поддержка пенсионеров? Кроме того, необходимо заняться работой с людьми, которые готовы выйти на пенсию. Чтобы они заранее продумывали свои перспективы, проходили при необходимости курсы переквалификации.

В общем власти должны помнить, что пенсионер — это тоже человек. И многие из них хотят работать!

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