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14 июля 2025 в 12:12

Россияне начали проявлять больше интереса к недвижимости на островах

Покупатели из РФ начали интересоваться жильем на Занзибаре, Маврикии и Сейшелах

Сейшелы Сейшелы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне активно интересуются приобретением недвижимости на Занзибаре, Маврикии и Сейшелах, сообщила компания Kalinka Middle East в пресс-релизе, который опубликовал «Коммерсант». По данным источника, на этих островах спрос за последние годы удвоился.

Основной интерес проявляют частные инвесторы и предприниматели 35–55 лет, которые ищут жилье для длительного проживания с возможностью оптимизации налогов. Средний бюджет сделок варьируется от $250 тысяч (19,6 млн рублей) до $600 тысяч (47 млн рублей), а стоимость объектов начинается от $150 тысяч (11,7 млн рублей) на Занзибаре и превышает $1 млн (78 млн рублей) на Сейшелах.

Отельные проекты приносят до 10% годовой прибыли от аренды, а краткосрочная аренда — 6–8%. Эксперты Kalinka Middle East отметили, что рост спроса связан с программами резидентства. Например, на Маврикии покупка недвижимости от $375 тысяч (29 млн рублей) дает право на вид на жительство, а нерезиденты получают налоговые льготы. Сейшелы и Танзания также упрощают условия длительного пребывания для иностранных владельцев жилья и инвесторов. Компания прогнозирует сохранение высокого интереса к этим направлениям в 2025–2026 годах.

Ранее стало известно, что квартиры в российских новостройках дорожали втрое быстрее, чем на вторичном рынке. За последний год цены на такое жилье выросли на 14,9%, а вторичка подорожала всего на пять процентов.

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