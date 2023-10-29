Мошенники обманули известного барда почти на 1 млн рублей SHOT: бард Шайдуллин лишился 750 тысяч рублей, скачав приложение на телефон

Фото: vk.com/nailshajdullin

Наиль Шайдуллин

Мошенники обманули известного российского барда Наиля Шайдуллина и украли у него 750 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, музыкант скачал на телефон приложение, с помощью которого злоумышленники получили доступ к его картам.

Как передает канал, музыканту позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками службы безопасности мобильного оператора. Шайдуллину сообщили, что ему необходимо скачать приложение, чтобы защитить свои личные данные. Когда бард понял, что с его карт пропала крупная сумма денег, обратился в полицию. Мошенники разыскиваются.

Ранее злоумышленники развели на 100 тысяч рублей подругу легенды рока Виктора Цоя Наталью Россовскую, которая является бывшей супругой музыканта Майка Науменко. Мошенники позвонили женщине и представились сотрудниками Федеральной службы безопасности. Они заявили, что на имя Россовской неизвестные пытаются оформить кредит в 400 тысяч рублей и отправить средства на Украину. Чтобы остановить операцию, из-за которой она подпадет под статью о содействии терроризму, злоумышленники предложили женщине самой взять кредит и отправить им на счет. Россовская заподозрила неладное, когда звонившие перестали выходить на связь.