Психолог объяснила, почему мужчинам важно проживать эмоции Психолог Хадарцева: проявление эмоций влияет на продолжительность жизни мужчин

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Короткая продолжительность жизни мужчин связана с тем, что им с детства запрещают проявлять эмоции и чувства, считает психолог Юлия Хадарцева. В беседе с «Радио 1» специалист объяснила, что невыраженные чувства плохо сказываются на физическом здоровье человека. Хадарцева рассказала, что люди с развитым эмоциональным интеллектом действительно живут дольше, поэтому психолог уверена, что необходимо научиться работать с базовыми эмоциями.

Если у ребенка нет эмоций, значит, когда-то ему не давали их проявлять, значит, сейчас он проживает их внутри. Он проявляет агрессию внутри себя, занимается самокритикой. Это часто отражается на физическом теле. <...> Поэтому мужчины меньше живут, ведь им с самого детства говорят, что они должны молчать, — рассказала психолог.

Хадарцева призвала учить детей эмоциональному интеллекту. Она отметила, что в этом вопросе могут помочь не только родители, но и социум: школа, друзья или психологи. По словам специалиста, сначала ребенок должен научиться слышать свои эмоции, затем осознавать, что их надо проживать, а уже после этого работать и справляться с ними. Эксперт подчеркнула, что до пяти лет дети перенимают модель поведения родителей, до 12 лет попадают во власть эмоций, а после 12 лет наступает период, когда ребенок болезненно реагирует на свои чувства и начинает проживать их самостоятельно.

Ранее психолог Ирина Обухова объяснила, что люди, которые видят в жизни только плохое, отличаются от тех, кто видит хорошее, внутренними установками. Эксперт отметила, что люди, которые умеют справляться с реальностью, более оптимистичны. При этом Обухова считает, что пессимисты действительно начинают привлекать в свою жизнь негатив.