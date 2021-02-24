Юрист пояснила, чем выгодна покупка квартиры через нотариуса

https://static.news.ru/photo/bfa49766-7716-11eb-ac27-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Замдекана юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина рассказала, какие риски несут покупатели жилья, оформляя сделку без нотариуса. Они часто остаются крайними, целиком полагаясь на банкиров или риелторов.

Последние не отвечают за свои ошибки, а покупатель запросто может лишиться квартиры. В качестве примера эксперт привела случай, когда покупателю продали жильё по доверенности, которую впоследствии признали недействительной, пишет «РГ».

В этой ситуации не было права на продажу и нотариус не имел права удостоверять доверенность, но допустил ошибку. Новый собственник пытался выселить жильцов, позже выяснилось, что у предыдущего собственника тоже был недействительный договор купли-продажи квартиры.

В итоге сделку признали недействительной, а нотариуса обязали компенсировать ущерб добросовестному покупателю ущерб в сумме 5,1 млн рублей.

Покупатели в результате всего этого не пострадали, так как сделка оформлялась через нотариуса. Поэтому Шайдуллина посоветовала пользоваться его услугами при оформлении покупки квартиры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сегодня российские пары всё чаще предпочитают официально не регистрировать отношения и проживать в так называемом гражданском браке. Некоторые без штампа в паспорте даже решаются на покупку общей квартиры.