Как продать квартиру в рассрочку без банка: чем опасно, можно ли заработать «Этажи»: россияне начали продавать квартиры в рассрочку без банков

Фото: Олег Елков/ТАСС

Очередной рост ключевой ставки может привести россиян к поиску вариантов покупки и продажи недвижимости без участия банков. Как продать квартиру в рассрочку без кредитной организации, чем это опасно, можно ли заработать на такой сделке?

Почему жилье продают и покупают в рассрочку

Недавнее повышение ключевой ставки до 15% годовых снизит доступность ипотечных кредитов и активизирует альтернативные варианты покупки жилья, рассказала «Известиям» 29 октября заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Она отметила, что такая практика не нова для России: в 2014–2016 годах уже был тренд на такие сделки.

«Такой вариант в условиях высоких ипотечных ставок выгоден как продавцу, которому проще найти покупателя, так и тому, кто приобретает недвижимость, поскольку переплата может быть меньше или вовсе отсутствовать», — объяснила Решетникова.

По словам эксперта, рассрочка от собственника крайне популярна при продаже загородной недвижимости. Решетникова объяснила это тем, что зачастую владелец не планирует покупку другой недвижимости взамен проданной.

Как продать жилье в рассрочку без банка

Рассрочка между физическими лицами разрешена законодательно. Процедура похожа на банковскую ипотеку, поскольку недвижимость до выплаты всей суммы оформляется в залог, что является гарантией для продавца.

«При продаже в рассрочку главное — это правильное составление договора купли-продажи с описанием всех условий и корректное оформление залога, это позволит снизить риски как для продавца, так и для покупателя недвижимости», — отметила Решетникова.

В договоре, как правило, указываются данные физлиц, характеристики предмета договора, обязательства сторон, а также цена и порядок оплаты. При необходимости стороны прописывают дополнительные условия соглашения.

Существует два вида рассрочки: беспроцентная и такая, когда на остаток начисляется процент по аналогии с банковским кредитом. Как правило, в условиях договора прописывается, что покупатель делает первоначальный взнос в размере от 20% до 50% всей суммы, а оставшиеся средства выплачивает регулярными денежными траншами в течение последующих двух-трех лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем опасна продажа и покупка жилья в рассрочку

Решетникова отметила, что сейчас в России не настолько развита система оперирования залоговым имуществом, чтобы можно было легко использовать долговые обязательства, обеспеченные залогом для совершения встречных сделок с недвижимостью.

Кроме того, сам факт нахождения недвижимости в залоге в течение длительного времени у продавца может создать множество проблем покупателю. Например, если в регистрации сделки будет отказано, то возвращать уже выплаченные средства придется через суд.

«Покупать в рассрочку неплохо, поскольку она предполагает выплату процентов. Человек владеет недвижимостью и ею пользуется, выплачивая деньги постепенно. Договор должен составляться таким образом, чтобы цена на день заключения сделки не изменялась в случае роста или снижения стоимости жилья на рынке», — объяснила NEWS.ru юрист Надежда Рутковская.

Выгодно ли продавать недвижимость в рассрочку

Рассрочка станет подходящим вариантов для людей, у которых деньги сейчас находятся в обороте. Это формат будет актуальным и для тех, кто ждет крупные поступления и не хочет кредитоваться. Рассрочка подойдет и тем, кто в настоящий момент продает квартиру, но уже хочет въехать в новое жилье, внеся платеж сразу после совершения сделки со старым объектом.

В остальных случаях эксперты считают рассрочку рискованной мерой для обеих сторон. Юристы рекомендуют зарегистрировать обременение, закрепить в договоре неустойку и пункты о форс-мажорах, а также передавать и принимать платежи строго под расписку.

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