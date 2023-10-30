Квартиру Зеленского в Крыму продали на аукционе: кто купил и за сколько Москвичка купила квартиру Зеленского в Крыму за 44,3 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в крымском поселке Ливадия продали на аукционе. Кто приобрел недвижимость, за сколько, что известно о жилье?

Кто и за сколько купил квартиру Зеленского

Аукцион прошел в понедельник в электронной форме на площадке портала «ГИС Торги», где проводят торги по реализации государственного и муниципального имущества. В нем участвовали два претендента, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных и земельных отношений Крыма. Новым владельцем стала москвичка Ольга Липовецкая — она выложила 44,3 млн рублей.

«Квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, город Ялта, поселок городского типа Ливадия, улица Батурина, дом 44 А, квартира 501. Продана на аукционе за 44 миллиона 356 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Как сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов, средства от продажи пойдут на поддержку участников СВО и их семей, а также на развитие городов и районов полуострова.

Что известно о квартире Зеленского в Крыму

21 октября квартиру президента Украины выставили на торги. Покупателям предлагалось приобрести недвижимость в жилом комплексе «Император» в состоянии предчистовой отделки за 24,6 млн рублей. Квартира расположена на пятом этаже. С балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.

Помещение состоит из нескольких комнат. Речь идет о гостиной с панорамным окном на балкон, спальне с ванной и кухне, которая совмещена со столовой. В ней нет мебели и даже розеток, но установлен санузел.

В Сети опубликованы фотографии этой квартиры. По данным канала, к недвижимости прилагается парковочное место на цокольном этаже, бассейн и бар на крыше. Квартира была приобретена до вхождения Крыма в состав России и оформлена на супругу украинского лидера Елену Зеленскую.

Жена президента приобрела ее у украинского бизнесмена и экс-депутата Верховной рады Александра Буряка за $163,8 тысячи. В пресс-службе Зеленского сообщали, что квартира в Крыму была куплена законно, по рыночной цене.

Какая еще недвижимость Зеленского была национализирована

После вхождения Крыма в состав России по итогам референдума в регионе началась национализация собственности, которая затронула десятки объектов. Речь идет о пансионатах «Энергетик», «Массандра», «Кастрополь», гостинице «Крым», лечебно-оздоровительном комплексе «Айвазовское», а также имуществе бизнесмена Игоря Коломойского и объектах миллиардера Рината Ахметова, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других украинских олигархов, политиков и бизнесменов, связанных с властями в Киеве и совершавших недружественные действия по отношению к России. Все средства, вырученные от продажи имущества, власти планировали потратить на нужды участников спецоперации.

В ноябре 2022 года Госсовет Крыма составил список из 130 объектов имущества украинских олигархов на полуострове, которое должно быть национализировано. По состоянию на февраль 2023 года на полуострове национализировали около 500 объектов, в сентябре в регионе продали первые из них. В ближайшее время на аукцион выставят еще 100 объектов недвижимости. В марте глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в собственности республики планируют оставить только национализированный завод в Бахчисарае — комбинат «Стройиндустрия».

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