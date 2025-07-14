Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 18:11

Раскрыт доход от накоплений будущих пенсионеров в I полугодии 2025 года

ВЭБ.РФ заработал более 219 млрд рублей для будущих пенсионеров в I полугодии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Доход от размещения ВЭБ.РФ пенсионных накоплений граждан — клиентов Социального фонда России за первые шесть месяцев текущего года составил свыше 219 млрд рублей, сообщила госкорпорация. Там отметили, что доходность в годовом выражении составила 18,43%.

ВЭБ заработал более 219 млрд рублей для будущих пенсионеров по итогам II квартала 2025 года <…>, доходы по расширенному портфелю составили 215+ млрд рублей, доходность в годовом выражении — 18,43%, — сказано в сообщении.

Также в госкорпорации отметили, что портфели накоплений ГУК показали прирост, который обеспечен купонным доходом по облигациям и поступлениями от размещения денежных средств. Среди ключевых отраслей инвестирования — развитие экономики городов, транспортная и энергетическая инфраструктура, цифровые решения и технологии.

Ранее исследование показало, что у 38% россиян нет каких-либо накоплений. От одного до двух месяцев смогут прожить на накоплениях 24% имеющих их россиян. Меньше месяца могут продержаться без зарплаты 13% имеющих накопления участников опроса, от трех до шести месяцев — 12%, от полугода до года — 7%.

Россия
ВЭБ.РФ
пенсионеры
накопления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, может ли бросившая ребенка в аэропорту Турции девушка вернуть его
Суд признал многомиллионный долг «королевы марафонов» перед Сбербанком
Францию настигла политическая месть за предательство Минских соглашений
Владельцы затонувших танкеров оспорят решение по фондам для выплат ущерба
Просроченные долги россиян по кредитам составили 1,5 трлн рублей
Стало известно, где и когда состоится прощание с Юрием Морозом
Осторожно, акула! К чему снятся белые, говорящие и добрые хищники
Может пригодиться: как выбрать систему налогообложения для ИП в 2025 году
Спецпредставитель Путина сделал тревожный прогноз о российской экономике
«Путин — крутой парень»: Трамп рассказал о приятных беседах с коллегой
В Госдуме ответили, как решение Трампа по ракетам для Киева повлияет на СВО
Заявление Трампа 14 июля: Россия и Украина, пошлины, поставки оружия
Британец с раком мозга рассказал об одном неочевидном симптоме заболевания
Мальчиш-Кибальчиш снабжал броней американских наемников под Соледаром
Составлен список иноагентов, которым дали крупные тюремные сроки в России
«Добром не кончится»: в ГД оценили последствия санкционной войны Трампа
В Минтрансе рассказали о первом рейсе из Москвы в Пхеньян
Индекс МосБиржи взлетел после слов Трампа о России
Составлен список осудивших СВО звезд, которых до сих пор не запретили в РФ
Трамп объяснил отказ от ввода 500% пошлин против России и ее партнеров
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.