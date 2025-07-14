Раскрыт доход от накоплений будущих пенсионеров в I полугодии 2025 года ВЭБ.РФ заработал более 219 млрд рублей для будущих пенсионеров в I полугодии

Доход от размещения ВЭБ.РФ пенсионных накоплений граждан — клиентов Социального фонда России за первые шесть месяцев текущего года составил свыше 219 млрд рублей, сообщила госкорпорация. Там отметили, что доходность в годовом выражении составила 18,43%.

ВЭБ заработал более 219 млрд рублей для будущих пенсионеров по итогам II квартала 2025 года <…>, доходы по расширенному портфелю составили 215+ млрд рублей, доходность в годовом выражении — 18,43%, — сказано в сообщении.

Также в госкорпорации отметили, что портфели накоплений ГУК показали прирост, который обеспечен купонным доходом по облигациям и поступлениями от размещения денежных средств. Среди ключевых отраслей инвестирования — развитие экономики городов, транспортная и энергетическая инфраструктура, цифровые решения и технологии.

Ранее исследование показало, что у 38% россиян нет каких-либо накоплений. От одного до двух месяцев смогут прожить на накоплениях 24% имеющих их россиян. Меньше месяца могут продержаться без зарплаты 13% имеющих накопления участников опроса, от трех до шести месяцев — 12%, от полугода до года — 7%.