У российских коррупционеров отберут и продадут недвижимость «Известия»: в РФ могут разрешить продавать изъятую у коррупционеров недвижимость

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство финансов РФ разработало законопроект с предложением продавать на аукционах изъятую у коррупционеров и их родственников недвижимость. Проект одобрили в правительственной комиссии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-релиз кабинета министров. В настоящее время изъятую недвижимость можно передавать гражданам по договору социального найма, а после приватизировать. Новый законопроект предусматривает возможность приватизации после продажи жилья на аукционе.

По информации Росимущества, сейчас в казне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с правонарушениями. Из них 32 относятся к предусмотренной законопроектом категории жилых помещений, — говорится в пояснительной записке к документу.

По имеющимся данным, Минфин предлагает выставлять на аукцион недвижимость, стоимость которой превышает рыночную в 2 раза и более. При этом приватизировать можно будет как дома, которые поступят в казну в будущем, так и те, что уже числятся в собственности государства.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что идея изъять в пользу детей-сирот собственность покинувших страну россиян противоречит Конституции РФ, гарантирующей беспрепятственный выезд за пределы государства и возвращение, а также неприкосновенность частной собственности. По его словам, данную процедуру реально осуществить с частью имущества коррупционеров.