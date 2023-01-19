Юрист раскрыл, какую собственность можно изъять в пользу детей-сирот Юрист Хаминский: в пользу детей-сирот можно изъять яхты, особняки и драгоценности семей коррупционеров

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Идея изъять в пользу детей-сирот собственность покинувших страну россиян противоречит Конституции РФ, гарантирующей беспрепятственный выезд за пределы государства и возвращение, а также неприкосновенность частной собственности, заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, данную процедуру реально осуществить с частью имущества коррупционеров. Таким образом эксперт прокомментировал соответствующее предложение вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой.

Прекратить право собственности можно исключительно по вступившему в законную силу решению суда по основаниям, предусмотренным федеральным законом. Ни один федеральный закон не содержит положений, согласно которым реализация конституционных прав может являться поводом для прекращения права собственности. Если говорить про обеспечение детей-сирот, можно предложить следующий легитимный способ: конфисковать, согласно УК РФ, имущество не первой необходимости коррупционеров и их родственников: особняки, яхты, драгоценности, дорогие автомобили, — рассказал Хаминский.

Накануне Кузнецова предложила использовать имущество релокантов для поддержки сирот. Она подчеркнула на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерово, что власти не отступят от решения указанной задачи до первых серьезных шагов и зримого прогресса в достижении цели.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что идея использовать имущество покинувших страну россиян для обеспечения жильем детей-сирот, предложенная Кузнецовой, потребует законодательного оформления, включая введение существенных поправок в УК РФ. При этом он напомнил, что отъезд из страны не может считаться преступлением.