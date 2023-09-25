Основал ВШЭ, участвовал в реформе рынка: чем запомнился Евгений Ясин Экс-министр экономики и член СПЧ умер на 90-м году жизни

Фото: Хамельянин Геннадий/ИТАР-ТАСС

Евгений Ясин

25 сентября стало известно, что в возрасте 89 лет умер сооснователь Высшей школы экономики (ВШЭ) и бывший министр экономики России Евгений Ясин. В 1990-х он реализовывал программу перехода к рыночной экономике. Какими инициативами запомнился Ясин и что о нем говорили коллеги, — в материале NEWS.ru.

Чем известен Евгений Ясин

Евгений Ясин родился в Одессе в 1934 году, в 1957-м он окончил Одесский гидротехнический институт, а в 1963-м — экономический факультет МГУ имени Ломоносова. В 1970-х он получил звание доктора экономических наук и профессора. Сначала он работал мастером на мостопоезде, затем трудился инженером Проектного института № 3 Госстроя УССР, был завотделом, позже, вплоть до 1989 года, был завлабораторией в Центральном статистическом управлении Академии наук СССР.

В годы перестройки Ясин возглавил отдел правительственной Госкомиссии по экономической реформе. Потом он стал одним из создателей нынешнего «профсоюза капиталистов» — Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который в начале 1990-х назывался Научно-промышленным союзом СССР. Там Ясин создал Экспертный институт РСПП и возглавил дирекцию по экономической политике.

Как Ясин участвовал в разработке программы «500 дней»

Вместе с Григорием Явлинским, Станиславом Шаталиным и другими деятелями участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике. Первый этап программы (100 дней) предусматривал приватизацию жилья, земли, мелких предприятий, акционирование крупных предприятий. На базе Госбанка СССР предусматривалось создание Резервной системы. Второй этап (150 дней) предусматривал либерализацию цен, третий (150 дней) — стабилизацию рынка, а четвертый (100 дней) — начало экономического подъема.

Фото: Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС 13 октября 1997 г., премьер-министр РФ Виктор Черномырдин и министр экономики РФ Евгений Ясин

Как признавался сам Евгений Ясин, документ не получил поддержки со стороны генсека Михаила Горбачева и в итоге «получился винегрет из совершенно разных программ».

«Ее даже и не пытались толком реализовать. Когда в декабре 1990 года [главу Совмина СССР Николая] Рыжкова на посту премьера сменил Павлов, он стал бороться с экономическими проблемами своими методами: обменивал банкноты номиналом в 50 и 100 рублей, повысил цены на продукты питания. А когда в конце 1991 года за реформы взялся Гайдар, ситуация была настолько критической, что на написание программ времени уже не оставалось. Егор Тимурович сразу приступил к конкретным мерам, к разработке проектов постановлений и указов», — вспоминал экономист.

В 1992-м, когда российский кабмин возглавила команда российских «чикагских мальчиков» (так экономисты называют сторонников «свободного рынка») во главе с Гайдаром, Ясин стал полпредом правительства в Верховном Совете РСФСР. Через год он возглавил рабочую группу по экономике при главе правительства РФ, а в конце 1994-го, уже в кабинете Виктора Черномырдина, получил должность министра экономики, которую занимал до 1997-го, но потом, при премьерстве Сергея Кириенко, еще около года Ясин был министром без портфеля по экономическим вопросам, внутренним и внешним инвестициям.

Как Ясин связан с ВШЭ

В последующие годы Евгений Ясин стал заниматься научной и общественной деятельностью. Еще в начале 1990-х он был одним из создателей ВШЭ, в которой занимал должность научного руководителя с октября 1998 года по июль 2021-го. С 2000-го по 2019-й возглавлял фонд «Либеральная миссия», входил в состав совета директоров закрытой в 2022 году радиостанции «Эхо Москвы». В последние годы представлял умеренную оппозицию, в 2018-м был доверенным лицом кандидата в президенты Ксении Собчак.

До конца жизни Евгений Ясин оставался в президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Евгений Ясин Фото: Станислав Красильников/ТАСС Евгений Ясин Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Президент России Владимир Путин и научный руководитель университета «Высшая школа экономики» Евгений Ясин, 2012 год Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Президент России Владимир Путин и научный руководитель университета «Высшая школа экономики» Евгений Ясин, 2012 год Фото: Александр Макаров/РИА Новости Руководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс (слева) и министр экономики РФ Евгений Ясин (справа) Фото: Александр Макаров/РИА Новости Руководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс (слева) и министр экономики РФ Евгений Ясин (справа) Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС Премьер-министр РФ Виктор Черномырдин (справа) и министр РФ Евгений Ясин, 1997 год Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС Премьер-министр РФ Виктор Черномырдин (справа) и министр РФ Евгений Ясин, 1997 год Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Стэнли Фишер, вице-президент Citigroup, Евгений Ясин, профессор Высшей школы экономики, 2005 год Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Стэнли Фишер, вице-президент Citigroup, Евгений Ясин, профессор Высшей школы экономики, 2005 год Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Министр финансов РФ Алексей Кудрин и президент фонда «Либеральная миссия» Евгений Ясин, 2007 год Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Министр финансов РФ Алексей Кудрин и президент фонда «Либеральная миссия» Евгений Ясин, 2007 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Экономист Евгений Ясин с семьей Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Экономист Евгений Ясин с семьей Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Экономист Евгений Ясин и правозащитница Людмила Алексеева, 2016 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Экономист Евгений Ясин и правозащитница Людмила Алексеева, 2016 год Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин во время заседания Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин во время заседания Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека

Что известно о болезни и смерти Ясина

О кончине Евгения Ясина 25 сентября сообщил политолог Александр Кынев. Он назвал экс-министра «эталоном служения стране и людям в его самом высшем понимании».

«Человек, Гражданин, Политик. Потрясающий, умный, проницательный, всегда доброжелательный и открытый, сделавший в этой жизни огромное число добрых дел. Удивительно светлый человек для того уровня должностей, которые он в своей жизни занимал. Кажется, что таких там не бывает и быть не может, но Евгений Григорьевич доказал, что это очень сложно, но возможно», — написал Кынев в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Baza, Ясин скончался в доме своей дочери Ирины в Химках. Он почувствовал себя плохо, родные вызвали скорую. Медики не смогли его спасти — у экономиста остановилось сердце.

«Незадолго до смерти он попросил врачей выписать его из больницы, чтобы последние дни находиться в кругу родных. Почетный научный руководитель Высшей школы экономики попал в медицинское учреждение еще в июле, в августе же его состояние ухудшилось и его перевели в другую больницу. Однако позже Евгений Григорьевич настоял, чтобы медики выписали его, и вернулся домой в Химки», — говорится в публикации.

В конце августа Telegram-канал Mash сообщал, что экc-министра экономики России и первого наставника Эльвиры Набиуллинoй Евгения Ясина госпитализировали в тяжелом состоянии. Его якобы положили в реанимацию с отеком головного мозга и серьезными проблемами с сердцем. По данным канала, у мужчины было «нарушено сознание», он отказывался от еды и воды.

Родственники экономиста опровергали эти данные, призывая «не верить в глупости». «У нас все хорошо. Не верьте, пожалуйста, никому», — утверждала дочь Ясина.

Несколько часов назад Ирина сообщила, что прощание с отцом состоится 28 сентября в здании ВШЭ на Покровском бульваре в Москве. Церемония прощания начнется в 13:00.

Фото: Александр Сенцов/ИТАР-ТАСС Министр экономики РФ Ясин и первый заместитель председателя правительства РФ Чубайс, 1995 г.

Что о Ясине говорят его коллеги и знакомые

Предшественник Евгения Ясина на посту министра экономики Андрей Нечаев в беседе с NEWS.ru отметил, что новость о его смерти хоть и печальная, но ожидаемая. По его словам, они жили рядом и в последнее время сосед «мало выходил» из дома.

«Евгений Григорьевич сильно болел в последние годы. Я его знал примерно 50 лет. Он был моим учителем на экономическом факультете МГУ, потом сотрудничал с нашим правительством, был моим преемником на посту министра экономики. Это один из отцов российских экономических реформ, но главным проектом в жизни Ясина была ВШЭ, которую он создавал вместе с Ярославом Кузьминовым и Александром Шохиным, много десятилетий он там был научным руководителем. До недавнего времени это был, наверное, лучший экономический университет страны. Еще он был моим соседом, милым, обаятельным и лучезарным человеком», — добавил Нечаев.

Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что в историю страны Евгений Ясин войдет как один из создателей и руководителей ВШЭ.

«Ясин попытался создать в России учебное заведение, где будет сочетаться профессионализм и академические свободы. И в будущем это обязательно будет востребовано. Так что выпускники прошлых лет и выпускники ВШЭ в будущем точно будут вспоминать его добрым словом», — уверен политик.

В разговоре с NEWS.ru член СПЧ, правозащитница и журналистка Ева Меркачева назвала Ясина «уникальным профессионалом».

«Создалась целая профессиональная школа, появились люди, которые готовили на базе ВШЭ те темы, которые там поднимались, профессора, все это формировало повестку, неоднократно поднимались разговоры о правах человека в том числе благодаря Ясину», — считает Меркачева.

С Евгением Ясиным они работали в СПЧ пять лет. С 2018 года в президентском совете экс-министр и создатель ВШЭ занимался «различными предложениями по экономике».

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин и научный руководитель университета «Высшая школа экономики» Евгений Ясин, 2012 год

«[Ясин] всегда был спокойный. Я ни разу не помню, чтобы он кричал на совещаниях, что-то доказывал и говорил, что все неправы, а его точка зрения единственно верная. Всегда тихо, спокойно пытался донести свое видение ситуации и вариант решения проблемы. В последнее время он не участвовал в обсуждениях. Мы поняли, что он болен, болен серьезно. В последние два-три месяца он никак не проявлялся в чатах, перестал выходить на связь, было понятно, что ситуация тяжелая», — отметила Меркачева.

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