«Был моим учителем»: экс-министр экономики Нечаев о смерти Ясина Экс-министр экономики Нечаев: Ясин был обаятельным и лучезарным человеком

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Андрей Нечаев

Бывший министр экономики РФ Евгений Ясин был одним из отцов российских экономических реформ, но главным проектом в его жизни стала «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), рассказал NEWS.ru еще один экс-министр экономики России Андрей Нечаев. Он рассказал, что знал Ясина 50 лет, более того, они были соседями.

Он был моим учителем на экономическом факультете МГУ, потом сотрудничал с нашим правительством, был моим преемником на посту министра экономики. Это один из отцов российских экономических реформ, но главным проектом в жизни Ясина была НИУ ВШЭ, которую создавал вместе с Ярославом Кузьминовым и Александром Шохиным, много десятилетий он там был научным руководителем. До недавнего времени это был, наверное, лучший экономический университет страны. Еще он был моим соседом, милым, обаятельным и лучезарным человеком, — сказал Нечаев.

Экс-министр экономики РФ добавил, что в последнее время Ясин редко выходил из дома, однако его дочь Ирину он видел вчера.

Ясин скончался сегодня утром в возрасте 89 лет. Причина смерти не называется. Ясин был министром экономики в 1994–1997 годах и стоял у истоков экономических реформ в стране. С 2018 года он состоял в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Член Совета по правам человека в России Ева Меркачева рассказала NEWS.ru, что Ясин был уникальным профессионалом и всегда спокойным человеком. По словам правозащитницы, в последнее время он не участвовал в обсуждениях и перестал выходить на связь, именно тогда стало понятно, что экс-министр серьезно болен.