«Перестал выходить на связь»: Меркачева о последних днях жизни Ясина Правозащитница Меркачева назвала Ясина уникальным профессионалом

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Евгений Ясин

Почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин был уникальным профессионалом и всегда спокойным человеком, рассказала NEWS.ru член Совета по правам человека в России Ева Меркачева. По словам правозащитницы, в последнее время он не участвовал в обсуждениях и перестал выходить на связь, именно тогда стало понятно, что экс-министр российской экономики серьезно болен. Меркачева отметила, что главным достижением Ясина является создание «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ).

Он уникальный профессионал, и, наверное, самое важное в жизни, что он сделал, — не то, что недолгое время был министром экономики, а был одним из создателей «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ). Создалась целая профессиональная школа, появились люди, которые готовили на базе ВШЭ те темы, которые там поднимались, профессора — все это формировало повестку, неоднократно поднимались разговоры о правах человека, в том числе благодаря Ясину, — сказала Меркачева.

Она напомнила, что вместе с Ясиным указом президента вошла в Совет по развитию гражданского общества и правам человека в 2018 году. С тех пор Ясин занимался различными предложениями, касающимися экономики.

Я ни разу не помню, чтобы он кричал на совещаниях, что-то доказывал и говорил, что все неправы, а его точка зрения единственно верная. Всегда тихо, спокойно пытался донести свое видение ситуации и вариант решения проблемы. В последнее время он не участвовал в обсуждениях. Мы как раз поняли, что он болен и болен серьезно. В последние два-три месяца он никак не проявлялся в чатах, перестал выходить на связь, из чего было понятно, что ситуация тяжелая, — рассказала Меркачева.

По словам правозащитницы, три недели назад Ясин был госпитализирован и с тех пор не вернулся домой.

Видимо, думали, что болезнь поддается лечению, но потом стало ясно, что нет, ведь был затронут головной мозг. Большая потеря. Он многое сделал, и все это останется с нами, его труды и книги, — добавила Меркачева.

Ясин скончался утром в понедельник, 25 сентября, в возрасте 89 лет. Причина смерти не называется. Ясин был министром экономики в 1994–1997 годах и стоял у истоков экономических реформ в стране. С 2018 года он состоял в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.