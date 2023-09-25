Экс-министр экономики России скончался на 90-м году жизни Политолог Кынев сообщил о смерти экс-министра экономики России Ясина

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Евгений Ясин

Почетный научный руководитель НИУ ВШЭ, экс-министр экономики России Евгений Ясин скончался утром в понедельник, 25 сентября, сообщил политолог Александр Кынев в своем Telegram-канале. Ясину было 89 лет. Причина смерти не называется.

Сегодня утром умер Евгений Григорьевич Ясин. Человек, Гражданин, Политик. Потрясающий, умный, проницательный, всегда доброжелательный и открытый, сделавший в этой жизни огромное число добрых дел, — написал Кынев.

Ясин был министром экономики в 1994–1997 годах и стоял у истоков экономических реформ в стране. С 2018 года он состоял в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее также сообщалось, что в Москве скончался основатель благотворительного фонда «Добродетель» писатель Юрий Косов. Его нашли в отеле на Новинском бульваре. Косов лежал без сознания в раздевалке. Прибывшие врачи не смогли его реанимировать и констатировали смерть.

В августе также умер бывший руководитель администрации первого президента России Сергей Филатов. Он руководил аппаратом Бориса Ельцина в его первый период правления, с 1993 по 1996 год. Вдова Ельцина Наина назвала ушедшего из жизни замечательным человеком и надежным соратником.