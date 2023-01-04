Свой среди чужих, чужой среди своих: памяти Руслана Хасбулатова Как глава Верховного совета России вошёл в историю страны и своего народа

Фото: Александр Чумичев/Фотохроника ТАСС

1 декабря 1992 г. Председатель Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов во время выступления на заседании в Большом Кремлевском дворце

Глава разогнанного пушками Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов умер 3 января в возрасте 80 лет. Сын познавшего много бед чеченского народа стал тем, кто творил историю России в переломный период постсоветского «транзита». Несмотря на свой взлёт на закате СССР, он слетел с олимпа и выпал из обоймы в ходе политических трансформаций начала 1990-х, став учёным советского образца. Он не вписывался в шаблоны ни бунтующего горца, ни лояльного паркетного федерала, хотя и оставался на весьма умеренных позициях. Оказавшись в стороне от общественной жизни, Хасбулатов внимательно наблюдал за происходящим и иногда позволял себе жёсткие высказывания. NEWS.ru вспоминает этапы жизни политика и учёного.

Герой своего времени

Руслан Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном. Вместе со своим народом он пережил трагедию депортации — когда ему не было и двух лет, семья Хасбулатовых оказалась в Казахстане. Однако это не помешало им сделать себе имя и стать интеллектуалами в разных областях знаний. Старшие братья Ямлихан и Асланбек, а также сестра Зулай выбрали для себя путь в науку и культуру, став известными деятелями в области литературы и истории. По их стопам пошёл и Руслан, но выбрал для себя другую сферу.

В 1962 году, уже после послаблений для чеченцев и некоторых других высланных с родных мест народов будущий политик отправился в Москву, поступил на юридический факультет МГУ, а после его окончания перешёл в аспирантуру экономического факультета главного вуза СССР. Так началась его научная карьера — с конца 1970-х Руслан Хасбулатов преподавал в Московском институте народного хозяйства имени Плеханова (ныне Российский экономический институт, где он работал до конца жизни, возглавляя кафедру мировой экономики со дня её основания в 1994 году), в 1981-м стал доктором экономических наук, а ещё через десять лет — членом-корреспондентом РАН.

Политическая биография Хасбулатова, как и многих деятелей того периода, началась с комсомола. В одном из интервью он вспоминал:

В Московском университете, например, я был секретарем комитета комсомола. После защиты кандидатской мне предложили поработать в аппарате ЦК комсомола. Я работал два года, предложил руководству: «Давайте я займусь экономическим образованием нашей молодежи». Между прочим тогда, в 1971 году мы издали книгу «Основы экономических знаний», чтобы создать хоть какую-то систему для учебы нашей молодежи, рабочей и сельской, экономический ликбез своего рода. Авторами этого учебника были (вы удивитесь) [Станислав] Шаталин, [Леонид] Абалкин, Хасбулатов. А также [Гавриил] Попов, [Валерий] Рутгайзер (эти люди считались «архитекторами перестройки» и сторонниками перехода к рынку. — NEWS.ru). И когда мы более или менее наладили систему, я два года проработал и ушел с большими трудностями. Такое было необычным для того времени. Почему? Потому что меньше всего думал о политической, аппаратной карьере.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин (справа) и первый заместитель председателя Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов (слева)

Весной 1990 года Хасбулатов избрался народным депутатом РСФСР от Чечено-Ингушской АССР, точнее, от Грозненского избирательного округа. Программа его была довольно умеренной на фоне разворачивающихся в национальных окраинах бывшей империи центробежных процессов: он выступал за сохранение республики в составе России, однако с более широкими полномочиями, превращение власти Советов в демократический институт самоуправления и возможность реального законотворчества на местном уровне вместо выстраиваемой из Москвы вертикали власти. При этом он ратовал за равноправный союз суверенных республик в рамках ещё существовавшего СССР.

Взгляды Хасбулатова находились в русле «центральных убеждений» перестроечного времени, которые можно считать умеренно социалистическими или социал-либеральными — он выступал за переход от государственного планирования к многоукладной экономике с разными формами собственности, расширением арендных отношений и самостоятельности предприятий, но при этом без перегибов в сторону тотальной приватизации. Будучи экономистом, он входил в научный совет бюро Совета Министров СССР по социальному развитию, где принимал участие в разработке закона об аренде.

Уже в июне 1990 года Хасбулатов стал исполняющим обязанности председателя Верховного совета РСФСР, а с 19 октября 1991 года возглавил этот орган, фактически став вторым человеком в новой России после президента Бориса Ельцина, который поддерживал его кандидатуру на руководящий пост в Верховном совете.

Первоначально оба политика были по одну сторону баррикад. Во время ГКЧП Хасбулатов, как и Ельцин, выступил против путчистов, воспринимая их деятельность «чрезвычайно отрицательно». В беседе с NEWS.ru Хасбулатов вспоминал, что руководство РСФСР «призвало своих граждан оказать сопротивление».

Сказать, что история страны в случае победы ГКЧП пошла бы по другому сценарию, достаточно сложно. Хотя когда создали ГКЧП, главы республик, которые выступали за отделение от СССР и за самоопределение, в страхе замерли. Наверное, им показалась тень шинели Сталина, они подумали, что пришли очень грозные и суровые люди. Я несколько раз тогда звонил руководителям прибалтийских республик и просил поддержки [против ГКЧП]. И что, вы думаете, мне сказали? «Это, знаете ли, нас не касается». И Украина замерла в страхе до такой степени, что они тут же забыли о своём суверенитете, — отмечал Хасбулатов.

По его мнению, если бы даже ГКЧП одержал верх, вряд ли бы он и поддержавшее его крыло партийной номенклатуры могли продержаться у власти длительное время. Дело в том, отмечал бывший глава Верховного совета России, что к 1991 году «всё советское общество уже было пронизано новыми идеями свободы, законности и справедливости, поэтому люди вряд ли бы смогли терпеть попытки чрезмерно жёсткого и незаконного подхода к решению таких важных и политических, и социальных проблем». Спустя 30 лет после августовских событий 1991-го Хасбулатов полагал, что в сегодняшней России вряд ли возможен внутриэлитный переворот по типу ГКЧП:

Сейчас вся власть у правоохранительных органов. Все кругом в генеральских погонах, они управляют страной, зачем им какие-то перевороты?

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости И. о. председателя Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов приветствует москвичей на митинге перед зданием Совета Федерации, посвященном победе российской демократии над реакцией

Образцовый завлаб

Под руководством Хасбулатова 12 декабря 1991 года Верховный совет РСФСР ратифицировал соглашение о создании СНГ и денонсировал договор 1922 года о создании СССР. Таким образом, Россия вышла из состава Советского Союза, не захотев оставаться в семье «братских народов».

Против ратификации соглашения о СНГ голосовали всего шесть депутатов, воздержалось — семь. Были приняты ещё два документа — постановление денонсировать договор об образовании СССР 30 декабря 1922 года и постановление о выходе Российской Федерации из состава СССР. Таким образом, Российская Федерация законным образом вышла из состава СССР, это произошло 12 декабря 1991 года, в 13 часов 28 минут, — рассказывал Хасбулатов.

Суверенная Российская Федерация в первые месяцы и годы своего существования была беременна собственным полураспадом не только из-за парада суверенитетов, но и из-за нараставшего конфликта между президентской властью и парламентской. Уже в январе 1992 года Хасбулатов предложил Ельцину уволить правительство Егора Гайдара, но большинство депутатов не поддержали его. После этого глава парламента, критиковавший правительственный курс шоковой терапии и тотального разгосударствления активов, предлагал президенту поддержку в обмен на закреплённое в Конституции право формирования кабинета министров.

Зревший два года гнойник противоречий лопнул осенью 1993 года: 21 сентября Ельцин подписал указ № 1400, которым распустил Верховный совет РФ, назначив выборы в новый, не предусмотренный действовавшей на тот период Конституцией орган представительной власти — Федеральное Собрание — на 12 декабря. В свою очередь Руслан Хасбулатов на заседании президиума Верховного совета объявил о переходе полномочий Бориса Ельцина вице-президенту Александру Руцкому, сославшись на норму Конституции (см. 121.6), предусматривавшей прекращение полномочий главы государства, если он использует свои полномочия для роспуска законно избранных органов власти. Соответствующее решение приняли парламентарии 22 сентября, а через день открылся чрезвычайный Съезд народных депутатов, который квалифицировал действия Ельцина как госпереворот и объявил о проведении досрочных выборов президента и парламента не позднее марта 1994 года. Однако вскоре здание Верховного Совета (белый дом на Краснопресненской набережной, где сегодня находится правительство РФ) было блокировано силовиками, хотя Руслан Хасбулатов продолжал вести там заседания.

Противостояние закончилось расстрелом защитников Дома Советов 3–4 октября, приехавших в Москву из разных уголков страны, как в августе 1991-го, на защиту Бориса Ельцина от действий ГКЧП. По сути, это событие заложило фундамент того политического каркаса, который существует в России и по сей день — с принятием новой Конституции 12 декабря 1993 года страна превратилась в президентскую республику с двухпалатным парламентом.

Фото: Александр Макаров/РИА Новости Руслан Хасбулатов, председатель Верховного совета РФ, на VII Съезде народных депутатов РФ

Сразу после разгрома Верховного совета РФ силами, верными Борису Ельцину, Руслана Хасбулатова задержали, обвинив в организации массовых беспорядков, и поместили в СИЗО «Лефортово», но 25 февраля 1994 года его амнистировали и выпустили на свободу. Но по прошествии десятилетий Хасбулатов, хотя он ушёл их большой политики в науку, не смирился с тем поражением, считая действия Ельцина незаконными, и вплоть до 2010-х годов добивался международного суда по поводу событий октября 1993 года.

Меня никто не снимал, между прочим, с этого поста. До сих пор формально я остаюсь председателем Верховного совета России, — говорил Хасбулатов в 2013 году.

Он также разоблачал устоявшийся стереотип, что орудия либеральных сторонников президента в октябре 1993 года стреляли по радикальным защитникам Дома Советов, в числе которых были и ультраправые русские националисты. Это, в частности, было отражено в известном письме 42 деятелей культуры, поддержавших Ельцина и утверждавших, что «фашисты взялись за оружие, пытаясь захватить власть».

Сторонники Ельцина, в том числе демократы, стали использовать национальный фактор. Они говорили: «Вы хотите голосовать за русского Ельцина или за чеченца Хасбулатова?». Так они ставили вопрос, не зная, какого джина выпускают из бутылки, — возражал Хасбулатов.

Кстати, несмотря на крутые политические изменения, он не терял связи с малой родиной, проживая в Москве. В преддверии входа федеральных войск в объявившую о независимости Чечню, свергнутый глава Верховного совета РФ выезжал в Чечню, пытаясь устроить переговоры между российскими властями, лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым и местной оппозицией, к которой Хасбулатов фактически примыкал сам. В 1994 году он создал «Миротворческую миссию профессора Хасбулатова», призывая стороны не применять оружия против друг друга. Однако эти попытки не привели к ожидаемым результатам, дело закончилось войной с большим количеством жертв.

Уже когда в 1995 году вовсю шли боевые действия, Хасбулатов не оставлял попыток выступить в качестве посредника, но он оказался чужим как для российского руководства, так и для Дудаева, который полагал, что цель бывшего главы Верховного совета «спровоцировать войну в Чечне, чтобы на крови чеченцев вновь вернуться на российскую политическую арену».

Фото: Геннадий Хамельянин/Фотохроника ТАСС 18 августа 1994 г. Политик Руслан Хасбулатов выступает на митинге в Урус-Мартане, Чеченская Республика

До последних дней Хасбулатов отслеживал происходящее в Чечне. На его смерть отреагировал глава республики Рамзан Кадыров, назвав главу Верховного совета РФ «ярчайшим представителем нации».

Один из представителей чеченской диаспоры рассказал NEWS.ru, что многие выходцы из северокавказской республики гордятся тем, что Хасбулатов «достиг вершин политической власти в России, став вторым человеком в государстве». Он отметил, что этот политик и учёный «был чеченцем с чеченской идентичностью — знал язык и культуру, в полной мере разделял боль и страдания своего народа».

В Москве им было продемонстрировано несогласие со вчерашними соратниками, которые вдруг, как ему казалось, пошли не по тому пути. А большинство чеченцев, у которых в результате известных событий сильно обострились национальные чувства, очевидно, не поняли его идею оставаться в составе России, занять в ней достойное место и предотвратить губительную для народа войну. Следует полагать, его политическая карьера рано оборвалась в том числе и по этим причинам. <...> В любом случае сегодня весьма показателен тот факт, что соболезнования по случаю его смерти высказывают чеченцы с разными взглядами и убеждениями, — резюмировал собеседник NEWS.ru.

История вывела Руслана Хасбулатова на политический олимп, но в неё он войдёт не только как некогда второй человек в стране. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает его «образцовым завлабом», который не смог свою правовую и моральную правоту осенью 1993-го оформить в центр силы, а поэтому «легко вернулся в привычный мир НИИ и назад больше не просился».