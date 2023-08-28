Mash: экс-министр экономики Ясин попал в реанимацию

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Евгений Ясин

Telegram-канал Mash сообщил, что экc-министра экономики России и первого наставника Эльвиры Набиуллинoй Евгения Ясина госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации канала, он находится в реанимации.

Mash сообщил, что у 89-летнего Ясина отек гoловного мозга и серьезные проблемы с работой сердца. По данным канала, у мужчины «нарушено сознание», он отказывается от еды и воды.

Ясин — один из главных рeформаторов 90-х. Он участвовал в разработке программы «500 дней» по перехoду СССР к рыночной экономике. С 2018 года Ясин являлся членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее 90-летний академик Михаил Маров сообщил, что попал в Центральную клиническую больницу в Москве после крушения аппарата «Луна-25». Ученый подчеркнул, что изучение космоса является делом всей его жизни, поэтому он воспринял новость о падении автоматической станции предельно серьезно.

12 августа Mash сообщил, что советского и российского артиста цирка Андрея Николаева экстренно госпитализировали в Москве. По данным канала, у него наблюдалась острая стадия механической желтухи. 15 августа в пресс-службе Росгосцирка сообщили, что Николаев умер в Боткинской больнице на 86-м году жизни.