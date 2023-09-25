Названы дата и место прощания с бывшим министром экономики России Ясиным Дочь Ясина сообщила, что прощание с отцом пройдет 28 сентября в здании ВШЭ

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Евгений Ясин

Прощание с бывшим министром экономики России, почетным научным руководителем НИУ ВШЭ Евгением Ясиным состоится 28 сентября в здании университета на Покровском бульваре в Москве, об этом в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) сообщила дочь погибшего, Ирина Ясина. Церемония прощания начнется в 13:00.

Прощание с папой состоится в четверг, 28 сентября, в 13 часов в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре, — написала дочь Ясина.

О кончине бывшего министра экономики России стало известно утро 25 сентября. Ясину было 89 лет. Причина смерти не называется.

Ясин был министром экономики в 1994–1997 годах и стоял у истоков экономических реформ в стране. С 2018 года он состоял в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее также сообщалось, что в Москве скончался основатель благотворительного фонда «Добродетель» писатель Юрий Косов. Его нашли в отеле на Новинском бульваре. Косов лежал без сознания в раздевалке. Прибывшие врачи не смогли его реанимировать и констатировали смерть.

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