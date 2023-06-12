«Надо забрать у него водку и Кремль»: как Ельцин стал президентом 12 июня 1991 года Борис Ельцин был избран главой РСФСР. Как это было — в материале NEWS.ru

Фото: Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС

Инаугурация президента РСФСР Бориса Ельцина

Летом 1991 года была предпринята последняя попытка спасти СССР. Советское руководство полагало, что избрание первого и последнего президента РСФСР, крупнейшей и самой значимой союзной республики, поможет сохранить страну. Главное, чтобы на этом посту оказался человек, который всеми руками за реформы и поддерживает перестройку. Именно таким формально был Борис Ельцин. Чем жила в этот момент страна и к чему на самом деле привела победа Ельцина — в материале NEWS.ru

В каких условиях проходили выборы президента РСФСР

Последнее лето СССР было крайне насыщенным на события. С весны 1991 года идёт «Ново-Огаревский процесс» — попытка девяти республик перезагрузить Союз то ли в форме конфедерации, то ли в форме сильной федерации. Параллельно с этим коллапсирует советская экономика. Финансовая реформа премьера Валентина Павлова не помогает. Всё строго наоборот: граждане страны теряют доверие к Михаилу Горбачеву и его правительству. Галопирует инфляция, в некоторых регионах страны начинается жесткий дефицит и коммунальные проблемы.

На фоне экономических бедствий происходят бунты и погромы в Средней Азии. Обостряется конфликт Азербайджана и Армении в Карабахе. Демократическая оппозиция в Афганистане предлагает договариваться с моджахедами-исламистами. Продолжаются шахтерские забастовки, которые уже охватывают всю страну — от Донбасса до Кузбасса.

Почему понадобились выборы президента РСФСР

На этом фоне в Советской России решают выбирать президента. Соответствующий вопрос был включен в повестку референдума «о сохранении СССР». 17 марта 1991 года советские граждане не только отдали голоса за его сохранение, но и проголосовали за введение поста президента РСФСР. Было популярно мнение, что с хорошим верховным лидером Россия сможет как-то отгородиться от проблем, которые порождает Горбачев.

«Терял авторитет Горбачев катастрофически. Предшествующие годы многие политики нагнетали мнение, что Советский Союз и партия не в состоянии решать социальные вопросы», — вспоминал бывший советский премьер Николай Рыжков.

Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Участники многотысячного митинга, организованного координационным советом движения «Демократическая Россия»

Серьезной альтернативы Ельцину, в то время председателю Верховного Совета РСФСР, на президентских выборах не было. Руководство остальных республик Союза своим недоверием к Горбачеву усиливало позиции руководства РСФСР, которое в свою очередь начинало выдвигать главе СССР ещё более жёсткие условия. Получался процесс постоянного ослабления союзного центра.

Всё больше республик посматривали в сторону окончательной сепарации от Союза. Ельцин во время «Ново-Огаревского процесса» (попытки переучредить СССР на новых договоренностях) постоянно оспаривал позиции Горбачева, отстаивал для республик все больше полномочий — например, оборону границ отказывался передавать союзному центру.

Какие у Ельцина были соперники

Руководство СССР не могло проигнорировать выборы в РСФСР, но расклады получались неутешительные. Борис Ельцин с начала 1991 года обгонял по популярности в России все высшее руководство Союза. Это зафиксировали опросы ВЦИОМа. Если в декабре 1989 года Горбачев по популярности в два раза обходил Ельцина — 52% против 29%, то уже в октябре 1990 года Ельцин вел с «разгромным счётом» — 61,9% против 21%.

Кого выставить против Ельцина — этот вопрос не давал партноменклатуре покоя. Проблема была еще в том, что «тень» от Горбачёва, на которого в 1991 году уже вешали абсолютно все провалы внутри СССР, ложилась и на выдвиженцев от руководство КПСС. Их в 1991 году было четверо. Первым был уже упомянутый экс-премьер Николай Рыжков. Многие ставили ему в вину провалы советских реформ 1980-х годов.

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев

«Именно вы в течение последних пяти лет определяли экономику, в том числе и России. И если моя республика сегодня в кризисе, в развале, то повинно в этом прежде всего правительство страны, и вы — как его глава. <...> Правительство Союза и вы, Николай Иванович, не были в нужной мере компетентны, чтобы управлять экономической и социальной политикой такой большой страны, как наша. <...> Снимите свою кандидатуру», — говорилось в письме ветерана войны и труда Герасимова, опубликованном в «Российской газете» 11 июня 1991 года.

Это послание было типичным. По опросам ВЦИОМа, за Рыжкова тогда готовы были проголосовать 15–16%. На выборах 12 июня он наберет чуть менее 17%.

Вторым был генерал Альберт Макашов, известный в будущем деятель октябрьского противостояния между Верховным Советом и президентом Ельциным. Скандальность в глазах демократов он приобрел уже тогда.

«Пресса, болеющая гепатитом, которая по команде космополитов бросилась на генеральские лампасы», — это самое мягкое, что говорил про журналистов «простой советский генерал». Антисемитские тезисы уже тогда им обкатывались на публике, но серьезное развитие все это получит только в 1990-е на фоне ностальгии по «порядку», под которым подразумевался доперестроечный уклад. На выборах Макашов наберет чуть более 3,5%.

Еще одним кандидатом от КПСС был экс-глава МВД и последний руководитель КГБ Вадим Бакатин. С таким послужным списком выдвигаться в те времена было не лучшей идеей. Это показал его результат: 3,42% голосов.

Главные конкуренты Ельцина — Тулеев и Жириновский

Зато четвертый кандидат Амангельды Тулеев — будущий губернатор Кузбасса — действительно удивил всех. Во-первых, тем, что баллотировался на должность президента от Кемерово. Это происходило в условиях, когда новости о шахтерских забастовках стали одним из факторов дискредитации советской политики.

Однако из предвыборных поездок Ельцина в тот же Кузбасс видно было, что мало кто лучше него играет на народных настроениях. Вот что в мае 1991 года писала газета «Шанс», иллюстрируя как политическую манеру Ельцина, так и заботы населения в тот момент:

«На одном из митингов Ельцина спросили из толпы народа:

— Когда водка будет?

— Ее держит в руках центр. Надо забрать у него водку и Кремль, — ответил он с ходу.

Фото: Владимир Чистяков/РИА Новости Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин (второй слева) в рамках визита в Кемеровскую область посетил Новокузнецкий металлургический комбинат

...Ельцин понятен митингу. Во всех кузбасских городах его восторженно приветствовали аплодисментами. Тысячи людей смеялись над его шутками. Провинциальные бабки, угрюмые шахтеры, милиционеры дружно поднимали руки вверх, голосуя за выдвижение „несгибаемого Бориса“ в российские президенты».

Тулеев получит на выборах свои 6,8%. При этом, как признавался начальник его избирательного штаба, кандидат участием в выборах хотел поднять своё значение как регионального руководителя.

«Человек, который идет на этом уровне, впоследствии получает уже более высокий статус политического деятеля, получает капитал. Получает и область, руководимая таким человеком: она тоже выдвигается из ряда обычных областей. Его предложения, его просьбы — они рассматриваются более внимательно. Область от этого выиграет», — говорил некто Стерлигов, один из помощников Тулеева, на пресс-конференции после выборов (цитата по «Российской газете», номер от 14 июня 1991 года).

Ярче всех выступил набиравший тогда ход Владимир Жириновский от Либерально-демократической партии. Эпатаж, громкие заявления из разряда «Я знаю языки, с каждым из президентов я буду на его языке, с французским — на французском, с Колем — на немецком» привлекали к нему внимание. Жириновский, чей пик популярности придется на 1993–1994 годы, в 1991-м еще не рассматривался как серьезный конкурент Ельцину или даже Рыжкову. Тем не менее свои 7,8% он набрал. И в будущем стойко придерживался уже тогда выбранного направления.

Как Ельцину удалось объединить противников Горбачева

Предвыборная кампания Бориса Ельцина, главного фаворита президентской гонки, была яркой и экспрессивной. Он де-факто собрал под своё крыло как всех сторонников рыночных реформ, так и всех недовольных Горбачевым и перестроечными проблемами, включая противников КПСС, умеренных русских националистов, сторонников возрождения православия. Получившийся электоральный коктейль стал залогом победы на выборах.

«Не повезло нашей стране — марксистский эксперимент решили на нас провести. Нет чтобы с какой-то страны Африки начали. Но в конце концов мы доказали, что этой идее нет места, она нас просто отбросила от пути, по которому пошли цивилизованные страны мира», — говорил Ельцин под аплодисменты своих сторонников в кинотеатре «Октябрь».

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Жители Москвы на митинге в поддержку президента РСФСР Бориса Ельцина и российского правительства в дни августовского путча

Еще одной удачей был выбор Александра Руцкого в качестве вице-президента. В тот момент он был популярной личностью — «афганец», сторонник реформ, очень харизматичный и фотогеничный.

«Он как будто родился специально для того, чтобы быть запечатленным на глянцевых цветных плакатах, участвовать в телевизионных трансляциях, выступать перед большим скоплением народа. Внешность заслуженного артиста, боевой летчик — Герой Советского Союза, говорит резко и красиво. Одним словом — орел!.. Женщины средних лет будут просто млеть от восторга при виде такого вице-президента! А голоса армии!» — вспоминал позже Ельцин с своей книге «Записки президента».

Руцкой не подвел. Он ездил по регионам, слушал жалобы людей и говорил, что надо продолжать реформы, а центр ведёт себя безответственно. Что только добавляло плюсов в копилку основного антигорбачёвского кандидата.

Как страна встречала победу Ельцина

Уже за день-два до голосования общесоюзные газеты, особенно читаемые в крупных городах, были переполнены сообщениями в поддержку Бориса Николаевича. Тут была и научная интеллигенция из Татарстана, и «Женщины России», всевозможные профсоюзные объединения, Союз Кинематографистов. Характерно, что в таких газетах практически не было выступлений в поддержку противников Ельцина. Де факто население крупных городов было отрезано от информации его конкурентов.

И вот наступил тот самый день — 12 июня 1991 года. За год до этого под руководством Ельцина была принята Декларация о суверенитете России. Сейчас решалось, кто и как этим суверенитетом распорядится.

Сенсации не получилось. Борис Ельцин победил, набрав 57,3% голосов. На втором месте оказался Николай Рыжков с 16,85%, далее шли Жириновский, Тулеев, Макашов и Бакатин.

На следующий день «Независимая газета» вышла с центральным заголовком «В день рождения Петра Великого, Буша и Макашова состоялись выборы российского президента. Будет ли принимать поздравления и Ельцин? Идет подсчет голосов. Ждите ответа...».

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости Предвыборный митинг в поддержку кандидатуры Б. Н. Ельцина на пост президента РСФСР на Манежной площади в Москве

О победе Ельцина объявили «Известия», процитировав помощника Ельцина Геннадия Бурбулиса: «Ссылаясь на предварительные данные, которые были получены от представителей из всех 88 избирательных округов, а также представителей избирательных комиссий <...> Б.Н. Ельцин набрал необходимое количество голосов для избрания его президентом России. По тем же данным, его основной соперник Н. И. Рыжков значительно отстал».

А 14 июня уже ни у кого сомнений не осталось. «Поздравим друг друга с победой», — сообщала «Российская газета». Борис Ельцин выиграл.

Победа придала ему сил в противостоянии с союзным центром. Итогом стал неудачный путч в августе 1991 года и окончательный распад СССР, который был зафиксирован в Алма-Атинской декларации.

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