Опять лето? До +16 и без снега: погода в Москве и Питере 13–19 апреля

На предстоящей неделе в столице и городе на Неве ожидается довольно комфортная температура без заморозков и снегопадов. Если в центре европейской части России будут идти дожди, то на северо-западе сильные осадки не прогнозируются. О погоде в Москве и Санкт-Петербурге с 13 по 19 апреля NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве 13–19 апреля

На протяжении рабочей недели преобладающая температура в дневные часы будет находиться в диапазоне от +9 до +14 градусов. Во вторник, 14 апреля, будет прохладнее — плюс 7–9, а 16-го числа воздух прогреется до +16. В ночь на понедельник и вторник столбики термометров будут показывать от нуля до +5 градусов, со среды по пятницу — от +3 до +8.

Существенные осадки ожидаются 14 апреля. В среду и четверг прогнозируются кратковременные и локальные дожди.

В субботу и воскресенье также выпадут осадки. Днем 18 апреля воздух прогреется до +14, а 19-го числа при более существенной облачности температура будет не выше 7–9 градусов тепла, в Подмосковье — в диапазоне от +6 до +11.

Атмосферное давление в понедельник составит около 760 миллиметров ртутного столба, а во вторник упадет на 10 пунктов. Со среды до выходных давление будет колебаться в пределах 754–756 миллиметров ртутного столба.

С понедельника до среды ожидается преимущественно северо-восточный ветер со скоростью до 5 метров в секунду. В последующие дни — северо-западный и северный, со скоростью 1–4 метра в секунду.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге 13–19 апреля

Температурный фон будет достаточно ровным. С понедельника по пятницу днем температура составит от +12 до +14, по ночам — 3–5 градусов выше нуля. В Петербурге будет преимущественно без осадков.

В субботу ночью воздух прогреется до +4 градусов. В воскресенье может похолодать до нулевой отметки, но до заморозков, скорее всего, не дойдет. Дневная температура 18 апреля ожидается в пределах 8–10 градусов тепла, 19 апреля при прояснениях — до +11. Существенных осадков в выходные не ожидается.

Атмосферное давление в понедельник составит около 775 миллиметров ртутного столба. К четвергу и пятнице оно опустится на 10–12 пунктов.

Ожидается ветер преимущественно северных направлений, от северо-западного в начале рабочей недели до северо-восточного — в конце. Его скорость составит 3–6 метров в секунду.

«Впереди замечательная погода, которую продолжит определять антициклон. Сухо, много солнца и все теплее», — отметил в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Ждать ли до конца апреля похолодания в Москве

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов ранее сообщил, что похолодание в Москве может наступить в третьей декаде апреля.

«Будет неделя-полторы хорошей погоды. Относительное тепло сохранится до 20 апреля. Поскольку майские заморозки случаются едва ли не ежегодно, возвраты холодов еще будут. Текущее похолодание не последнее», — предупредил Шувалов.

Специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь сообщил, что холодной погоды, которая накрыла Москву в начале апреля, больше ждать не стоит. По его словам, в середине месяца температурный фон будет соответствовать климатической норме.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тишковец напомнил в разговоре с NEWS.ru, что менять зимние шины на летние в столице в первой половине апреля слишком рано.

«В вопросе весеннего шиномонтажа следует руководствоваться армейской логикой: смена формы в вооруженных силах во все времена происходит не ранее 15 апреля. И это правильно», — рассказал синоптик

Тишковец ранее рассказал, что в столичном регионе под утро 6 апреля были зафиксированы заморозки. В отдельных районах Подмосковья столбики термометров показывали –1,6 градуса. По словам синоптика, 10 апреля в результате аномального похолодания и перехода осадков в твердое состояние в Москве сформировался снежный покров высотой два сантиметра.

