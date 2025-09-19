Окономияки — японский капустный омлет: готовим обалденный завтрак за 15 минут! Окономияки — знаменитая японская закуска, нечто среднее между пиццей, омлетом и блинчиком. Невероятно сочная, сытная и простая в приготовлении, она станет вашим новым любимым блюдом на завтрак или ужин.
Ингредиенты (на 2 порции)
- Капуста белокочанная — 300 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука пшеничная — 4 ст. л.
- Вода — 60 мл
- Лук зеленый — пучок
- Ветчина или курица — 100 г
- Сыр (по желанию) — 50 г
- Масло растительное — для жарки
- Соль, перец — по вкусу
Для соуса
- Майонез — 2 ст. л.
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Кетчуп — 1 ст. л.
- Кунжут — для подачи
Приготовление
- Капусту и зеленый лук мелко нашинкуйте. Смешайте яйца, муку, воду, соль и перец до однородности. Добавьте капусту, лук и нарезанную ветчину, перемешайте. Разогрейте масло на сковороде, выложите массу, разровняйте в лепешку.
- Жарьте на среднем огне по 5 минут с каждой стороны под крышкой до румяности. Для соуса смешайте майонез, кетчуп и соевый соус. Готовую лепешку полейте соусом, нарисуйте майонезную сеточку и посыпьте кунжутом. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили картофельные блины с сыром! Семья подсела на этот завтрак.