Окономияки — японский капустный омлет: готовим обалденный завтрак за 15 минут! Окономияки — знаменитая японская закуска, нечто среднее между пиццей, омлетом и блинчиком. Невероятно сочная, сытная и простая в приготовлении, она станет вашим новым любимым блюдом на завтрак или ужин.

Ингредиенты (на 2 порции)

Капуста белокочанная — 300 г

Яйца — 2 шт.

Мука пшеничная — 4 ст. л.

Вода — 60 мл

Лук зеленый — пучок

Ветчина или курица — 100 г

Сыр (по желанию) — 50 г

Масло растительное — для жарки

Соль, перец — по вкусу

Для соуса

Майонез — 2 ст. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Кетчуп — 1 ст. л.

Кунжут — для подачи

Приготовление

Капусту и зеленый лук мелко нашинкуйте. Смешайте яйца, муку, воду, соль и перец до однородности. Добавьте капусту, лук и нарезанную ветчину, перемешайте. Разогрейте масло на сковороде, выложите массу, разровняйте в лепешку. Жарьте на среднем огне по 5 минут с каждой стороны под крышкой до румяности. Для соуса смешайте майонез, кетчуп и соевый соус. Готовую лепешку полейте соусом, нарисуйте майонезную сеточку и посыпьте кунжутом. Приятного аппетита!

