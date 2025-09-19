Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 08:00

Окономияки — японский капустный омлет: готовим обалденный завтрак за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Окономияки — японский капустный омлет: готовим обалденный завтрак за 15 минут! Окономияки — знаменитая японская закуска, нечто среднее между пиццей, омлетом и блинчиком. Невероятно сочная, сытная и простая в приготовлении, она станет вашим новым любимым блюдом на завтрак или ужин.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Капуста белокочанная — 300 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука пшеничная — 4 ст. л.
  • Вода — 60 мл
  • Лук зеленый — пучок
  • Ветчина или курица — 100 г
  • Сыр (по желанию) — 50 г
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль, перец — по вкусу

Для соуса

  • Майонез — 2 ст. л.
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Кетчуп — 1 ст. л.
  • Кунжут — для подачи

Приготовление

  1. Капусту и зеленый лук мелко нашинкуйте. Смешайте яйца, муку, воду, соль и перец до однородности. Добавьте капусту, лук и нарезанную ветчину, перемешайте. Разогрейте масло на сковороде, выложите массу, разровняйте в лепешку.
  2. Жарьте на среднем огне по 5 минут с каждой стороны под крышкой до румяности. Для соуса смешайте майонез, кетчуп и соевый соус. Готовую лепешку полейте соусом, нарисуйте майонезную сеточку и посыпьте кунжутом. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили картофельные блины с сыром! Семья подсела на этот завтрак.

омлеты
яичницы
завтраки
капуста
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
