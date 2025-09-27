Норвежский крестьянский пирог с капустой и рыбой! Хит на ужин — просто, вкусно и необычно

Этот пирог — рецепт из бабушкиной кулинарной книги, настоящая находка для сытного семейного ужина. Сочетание нежной рыбы и сочной капусты может показаться необычным, но поверьте, это классика деревенской кухни. Пирог получается удивительно сочным, ароматным и очень экономичным. Он не требует никаких кулинарных изысков, только простые и честные продукты. Идеально подходит к куриному бульону или просто со стаканом молока.

Для теста нам понадобится: 3 стакана муки, 1 стакан кефира, 100 граммов сливочного масла, 1 чайная ложка соды, щепотка соли. Для начинки: 500 граммов филе белой рыбы (треска, минтай), 400 граммов свежей капусты, 1 луковица, соль, перец, лавровый лист. Рыбное филе нарезаем небольшими кусочками. Капусту шинкуем, лук режем полукольцами. Капусту слегка перетираем с солью, чтобы она дала сок.

Сначала готовим тесто. Масло растираем с мукой в крошку, добавляем кефир, соду и соль. Замешиваем мягкое тесто, делим его на две неравные части (нижняя должна быть побольше). Большую часть раскатываем и выкладываем в форму, формируя бортики. Теперь начинка: на тесто выкладываем слой капусты, затем рыбу, солим, перчим, кладем лавровый лист. Сверху распределяем оставшуюся капусту и закрываем луком.

Накрываем пирог второй частью раскатанного теста, края хорошо защипываем. В центре делаем несколько проколов вилкой, чтобы выходил пар. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 40–50 минут, до золотистой корочки. Даем пирогу немного остыть в форме — так его будет легче резать. При разрезе вас ждет ароматный пар и невероятно сочная начинка. Просто, сытно и по-настоящему вкусно!

