Нежное и воздушное печенье сметанники. Лучше, чем Наполеон! Простая выпечка без возни и танцев с бубном

Когда хочется настоящего домашнего печенья, того самого, что пахнет детством и заботой, сметанники становятся идеальным выбором. Эти нежные, тающие во рту кружочки с легкой кислинкой — простая гениальность домашней выпечки. Они напоминают о бабушкиных пирогах, воскресных чаепитиях и том самом уюте, который нельзя создать нарочно. И да, многие уверяют, что с хрустящей сметанной крошкой и нежным кремом они даже превосходят знаменитый наполеон!

Для теста возьмите 2 стакана муки, 200 г холодной сметаны, 150 г размягченного сливочного масла, 0,5 стакана сахара и щепотку соли. Для крема: 400 г сметаны, 1 стакан сахарной пудры, ванилин. Масло разотрите с сахаром, добавьте сметану и муку. Быстро замесите тесто, заверните в пленку и уберите в холод на 30 минут. Раскатайте пласт толщиной 5–7 мм, вырежьте кружочки стаканом. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до легкого румянца. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином. Смажьте остывшие коржи кремом, сложите по два.

