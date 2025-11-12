Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ленивый ужин — горбуша в сметане на сковороде: рыбка по этому рецепту получается необыкновенно нежная, сочная и вкусная .

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горбуша в сметане — это тот самый рецепт, который превращает простую рыбу в нежнейшее блюдо, достойное праздничного стола. Сметана творит настоящие чудеса: она не только придает сочности, но и создает восхитительный кремовый соус, в котором рыба буквально тает во рту. Этот способ приготовления особенно выручает, когда нужно быстро сделать вкусный ужин без лишних хлопот. Аромат горбуши, томящейся в сметане с луком и специями, соберет всю семью на кухне еще до того, как вы снимите сковороду с огня.

Возьмите 4 стейка горбуши, 200 г сметаны, 1 крупную луковицу, сок половины лимона, муку для панировки, соль, перец и растительное масло. Рыбу посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком и оставьте на 15 минут. Обваляйте каждый стейк в муке и обжарьте на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на той же сковороде до мягкости. Верните рыбу к луку, залейте сметаной, добавьте 2-3 столовые ложки воды и тушите под крышкой на медленном огне 15-20 минут. Подавайте с картофельным пюре или рисом, полив образовавшимся сметанным соусом.

