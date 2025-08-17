Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 09:30

Лавашные рулетики с фаршем — вкуснее пельменей! Классный рецепт-выручалка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лавашные рулетики с фаршем — вкуснее пельменей! Это блюдо удивит вас своей простотой и потрясающим вкусом! Тонкий лаваш, сочная куриная начинка и расплавленный сыр — после запекания получается нечто среднее между пельменями и лазаньей. А ароматный йогуртовый соус с чесноком идеально дополняет рулетики.

Ингредиенты

  • Тонкий лаваш — 130 г
  • Куриный фарш — 450–500 г
  • Репчатый лук — 50 г
  • Сыр (моцарелла) — 160 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Соль и специи — по вкусу

Для соуса

  • Греческий йогурт — 50 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль — по вкусу
  • Свежая зелень — укроп, петрушка, зелёный лук

Приготовление

  1. Разложите лаваш на рабочей поверхности. Равномерно распределите по нему фарш, смешанный с мелко нарезанным луком, специями и яйцами. Посыпьте тёртым сыром. Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет и нарежьте на порционные кусочки толщиной 3–4 см.
  2. Выложите их в форму, слегка смазанную маслом, посыпьте сыром и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки.

Подавайте горячими с соусом из йогурта, чеснока и зелени.

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.

