Лавашные рулетики с фаршем — вкуснее пельменей! Классный рецепт-выручалка

Лавашные рулетики с фаршем — вкуснее пельменей! Это блюдо удивит вас своей простотой и потрясающим вкусом! Тонкий лаваш, сочная куриная начинка и расплавленный сыр — после запекания получается нечто среднее между пельменями и лазаньей. А ароматный йогуртовый соус с чесноком идеально дополняет рулетики.

Ингредиенты

Тонкий лаваш — 130 г

Куриный фарш — 450–500 г

Репчатый лук — 50 г

Сыр (моцарелла) — 160 г

Яйца — 2 шт.

Соль и специи — по вкусу

Для соуса

Греческий йогурт — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Соль — по вкусу

Свежая зелень — укроп, петрушка, зелёный лук

Приготовление

Разложите лаваш на рабочей поверхности. Равномерно распределите по нему фарш, смешанный с мелко нарезанным луком, специями и яйцами. Посыпьте тёртым сыром. Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет и нарежьте на порционные кусочки толщиной 3–4 см. Выложите их в форму, слегка смазанную маслом, посыпьте сыром и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки.

Подавайте горячими с соусом из йогурта, чеснока и зелени.

