Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 16:52

Этот ролл спасает, когда торопишься с утра — вкусный завтрак из лаваша и сочной начинки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ролл с горбушей представляет собой быстрый и питательный вариант завтрака или перекуса. Это блюдо отличается сбалансированным составом и простотой приготовления. Сочетание красной рыбы, яиц и свежего салата обеспечивает организм необходимыми питательными веществами.

Для приготовления потребуется: 1 лист лаваша, несколько листьев салата айсберг, 2 ст. л. отварной горбуши, 1 вареное яйцо, майонез по вкусу. Лаваш раскладывают на ровной поверхности. Салат рвут руками и распределяют по центру лаваша. Горбушу разминают вилкой и выкладывают на салат. Вареное яйцо нарезают кубиками или натирают на терке. Добавляют майонез и аккуратно заворачивают лаваш плотным рулетом. Готовый ролл можно слегка поджарить на сухой сковороде для хрустящей корочки или подавать без тепловой обработки.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

Читайте также
Рецепт из 90-х: пельмени, которые мы потеряли
Семья и жизнь
Рецепт из 90-х: пельмени, которые мы потеряли
Добавила красного вина, до подачи — 5 минут! Обалденное кучмачи по-грузински — очень сочное и вкусное блюдо
Общество
Добавила красного вина, до подачи — 5 минут! Обалденное кучмачи по-грузински — очень сочное и вкусное блюдо
Обалденные янтыки на завтрак! Хрустящие лепешки с сыром и зеленью — без тонны масла и жира
Общество
Обалденные янтыки на завтрак! Хрустящие лепешки с сыром и зеленью — без тонны масла и жира
Тунец с кунжутом и соевым соусом: ужин, который готовится быстрее пельменей
Общество
Тунец с кунжутом и соевым соусом: ужин, который готовится быстрее пельменей
Рулетики из лаваша с копчёной курицей и морковчой: идеальная закуска для любого случая
Общество
Рулетики из лаваша с копчёной курицей и морковчой: идеальная закуска для любого случая
еда
рецепты
завтраки
рыба
лаваш
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«В Майями нет ТЦК»: Милонов дал повод для раздумий украинцам
Адвокат Жорин раскрыл, как можно уменьшить сумму по алиментам
Новороссийский «Черноморец» столкнулся с острым финансовым кризисом
Российские гимнастки поделились эмоциями после победы в Играх стран СНГ
В России резко упал спрос на новые «Москвичи»
Хирург предупредил, чем опасна постоянная ходьба на высоких каблуках
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Нутрициолог раскрыл эффективное средство для снижения веса
Синоптик объяснил, почему эта зима будет холоднее прошлой
«Запад должен бояться РФ»: чем ответит Москва на поставки ВСУ «Томагавков»
В ГД высказались о запрете курьерам-мусульманам возить свинину и алкоголь
Москвичам рассказали, чего ждать от предстоящей зимы
Съели волки или убили браконьеры? Что случилось с семьей Усольцевых в тайге
В Кремле раскрыли, какие лидеры стран СНГ поздравили Путина
Флагманские Xiaomi 15T вышли в продажу на российский рынок
«В гости пришла подруга»: дочь Сухова о появлении у него двух женщин
Блогерш Митрошина объявила себя банкротом
«Жаркая дискуссия»: экс-нардеп об истинном смысле заявлений Меркель
Бестемьянова ответила, сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень
Дочь «многоженца» Сухова поблагодарила главу СК Бастрыкина за поддержку
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.