Этот ролл спасает, когда торопишься с утра — вкусный завтрак из лаваша и сочной начинки

Ролл с горбушей представляет собой быстрый и питательный вариант завтрака или перекуса. Это блюдо отличается сбалансированным составом и простотой приготовления. Сочетание красной рыбы, яиц и свежего салата обеспечивает организм необходимыми питательными веществами.

Для приготовления потребуется: 1 лист лаваша, несколько листьев салата айсберг, 2 ст. л. отварной горбуши, 1 вареное яйцо, майонез по вкусу. Лаваш раскладывают на ровной поверхности. Салат рвут руками и распределяют по центру лаваша. Горбушу разминают вилкой и выкладывают на салат. Вареное яйцо нарезают кубиками или натирают на терке. Добавляют майонез и аккуратно заворачивают лаваш плотным рулетом. Готовый ролл можно слегка поджарить на сухой сковороде для хрустящей корочки или подавать без тепловой обработки.

