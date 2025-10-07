Обалденные янтыки на завтрак! Хрустящие лепешки с сыром и зеленью — без тонны масла и жира

Янтык с сыром и зеленью — это не просто лепешка, а настоящее спасение, когда хочется чего-то вкусного и сытного без долгой возни с тестом. Представьте себе хрустящую золотистую лепешку, внутри которой течет расплавленный сыр и чувствуется аромат свежей зелени. Это блюдо я готовлю, когда нужно быстро накормить семью или внезапно нагрянули гости. Его можно есть как самостоятельное блюдо или подавать к супу вместо хлеба. Дети от него просто без ума, а муж говорит, что это лучшая закуска к чаю!

Для теста нам понадобится: 500 граммов муки, 1 стакан теплой воды, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки растительного масла. Для начинки: 300 граммов твердого сыра, пучок зеленого лука, пучок укропа, 50 граммов сливочного масла. В глубокой миске смешайте муку с солью, постепенно вливайте теплую воду и замешивайте крутое тесто. В конце добавьте растительное масло и вымешивайте еще 5–7 минут до эластичности. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30 минут. Тем временем приготовьте начинку: сыр натрите на крупной терке, зелень мелко порубите и смешайте с сыром. Тесто разделите на 8–10 частей, каждую раскатайте в тонкую лепешку. На одну половину лепешки выложите начинку, накройте второй половиной и плотно защипите края. Обжаривайте на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета примерно по 2–3 минуты с каждой стороны. Готовые янтыки смажьте сливочным маслом и подавайте горячими.

