Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 10:00

Обалденные янтыки на завтрак! Хрустящие лепешки с сыром и зеленью — без тонны масла и жира

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Янтык с сыром и зеленью — это не просто лепешка, а настоящее спасение, когда хочется чего-то вкусного и сытного без долгой возни с тестом. Представьте себе хрустящую золотистую лепешку, внутри которой течет расплавленный сыр и чувствуется аромат свежей зелени. Это блюдо я готовлю, когда нужно быстро накормить семью или внезапно нагрянули гости. Его можно есть как самостоятельное блюдо или подавать к супу вместо хлеба. Дети от него просто без ума, а муж говорит, что это лучшая закуска к чаю!

Для теста нам понадобится: 500 граммов муки, 1 стакан теплой воды, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки растительного масла. Для начинки: 300 граммов твердого сыра, пучок зеленого лука, пучок укропа, 50 граммов сливочного масла. В глубокой миске смешайте муку с солью, постепенно вливайте теплую воду и замешивайте крутое тесто. В конце добавьте растительное масло и вымешивайте еще 5–7 минут до эластичности. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30 минут. Тем временем приготовьте начинку: сыр натрите на крупной терке, зелень мелко порубите и смешайте с сыром. Тесто разделите на 8–10 частей, каждую раскатайте в тонкую лепешку. На одну половину лепешки выложите начинку, накройте второй половиной и плотно защипите края. Обжаривайте на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета примерно по 2–3 минуты с каждой стороны. Готовые янтыки смажьте сливочным маслом и подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Зацветает как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет
Общество
Зацветает как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет
Похож на наш лимонник, но вкуснее! Турецкий манник ревани — простой и очень ароматный пирог к чаю!
Общество
Похож на наш лимонник, но вкуснее! Турецкий манник ревани — простой и очень ароматный пирог к чаю!
Румяные картофельные колдуны по-белорусски. Рецепт «От Батьки» без премудростей и выжидания у плиты
Общество
Румяные картофельные колдуны по-белорусски. Рецепт «От Батьки» без премудростей и выжидания у плиты
Проще не бывает: эти кукурузные лепешки полюбит вся семья — сытный завтрак за 15 минут
Общество
Проще не бывает: эти кукурузные лепешки полюбит вся семья — сытный завтрак за 15 минут
Эта лепешка вкуснее хачапури: воздушная сырная вкуснятина из духовки за 25 минут
Общество
Эта лепешка вкуснее хачапури: воздушная сырная вкуснятина из духовки за 25 минут
лепешки
рецепты
завтраки
сыры
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
OpenAI представила свою новую разработку
Суд заочно приговорил телеведущую-иноагента к семи годам лишения свободы
Россиянина внезапно похитили, затолкав в багажник авто
Лопес и Аффлек вышли на публику через год после разрыва и попали на фото
Ситуация в аэропортах РФ 7 октября: задержки и отмены рейсов
В Европе дали оценку обещаниям НАТО направить войска на Украину
Русские «Герани» массово громят энергетику: удары по Украине 7 октября
В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над ребенком в 2016 году
Раскрыты необычные подробности об одном из пособников бизнесмена-убийцы
«Убытки будут неисчислимыми»: в США предрекли МУС крах из-за санкций Трампа
В России указали на стойкую тенденцию по отделению ЭПХЦ от Москвы
Психолог объяснила, как бороться с постоянной тревогой
В Новосибирске спасли косулю, застрявшую в заборе
В ЕС не смогли решить, как выдать Украине два кредита одновременно
Политический кризис спровоцировал слухи об отставке Макрона
Украинский офицер открыл шаурмичную в зоне СВО и заработал 8 млн рублей
Депутат призвал запретить продажу и покупку электромобилей в России
Стало известно, чего лишатся смартфоны в ближайшем будущем
Нобелевский лауреат не смог узнать о присуждении премии из-за детокса
Российский генерал рассказал, кто именно запускает дроны над Европой
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.