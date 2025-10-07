Проще не бывает: эти кукурузные лепешки полюбит вся семья — сытный завтрак за 15 минут

Кукурузные лепешки представляют собой простое и сытное блюдо для быстрого завтрака или перекуса. Это сочетание отличается приятной текстурой и легкой кислинкой благодаря использованию кефира. Лепешки получаются ароматными и хорошо сочетаются с различными добавками.

Для приготовления потребуется: 400 г кукурузной муки, 30 г свежей зелени, 300–350 г кефира, 100 г творога, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. соли. Муку смешивают с содой и солью. Зелень мелко рубят и добавляют к сухим ингредиентам. Вливают кефир и добавляют творог, замешивают эластичное тесто. При необходимости подсыпают немного муки. Тесто разделяют на части, формируют лепешки толщиной около 1 см. Обжаривают на сухой сковороде без масла по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Подают горячими со сметаной, маслом или в качестве основы для сэндвичей.

